ブランド:BILLABONG ビラボン

タイプ:ロングジョン 2ミリ

性別: メンズ

サイズ:既成L

172〜178㎝ 67〜73kg

カラー:ブラック

【状態】

1回短時間の着用で極美品です。

(あくまでも中古なので多少の使用感や汚れなどはご了承下さい)

発送の際にタタミシワやオリシワが着く可能性はありますのでご了承下さい。

・あくまで中古品になりますので、使用上の細かな傷や汚れなどはご了承下さい。

・掲載前に確認はしていますが、中古商品の為写真には無い小さな傷、ホツレ等ある場合がございます。

・(注)こちらの商品は中古という事もあり基本的に返品、交換をお受けしておりません。

予めご了承の上、ご購入をご検討ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください

be wet

オニール

エアータイト

商品の情報 ブランド ビラボン 商品の状態 未使用に近い

