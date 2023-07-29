見事な創造力 美品　サンローラン　ダウンタウン　グレー ハンドバッグ

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カラー...グレーSAINTLAURENT サンローラン現在定価291500円(税込)三回ほど使用しています。saint Laurentカード マネジャー名刺 袋 全部付いてます。磁石のボタン部分はカバーシールが貼ってあり綺麗な商品です。レザーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップが付いたサンローラン モノグラム トートバッグ。メタルのYSLロゴと取り外し可能なレザーで覆われたキーチェーンチャームがあしらわれています。寸法：36 X 19,5 X 12 CMストラップ長 約 100 cm ブロンズ調メタル金具裏地：キャンバスジップ開閉式内側：メインコンパートメント1つ、フラットポケット１つメタルフィート5つ商品番号 635346B680W1011イタリア製完璧を求める方はご遠慮ください。一度人の手に渡った品にて、返品返金には応じかねます。

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