【メーカー直送】 BTS butter サノクトレカ　777armyイベント　JUNGKOOK アイドル

butter ARMYイベントのトレカ ジョングク(good morning america 事前収録サノクトレカ)公式です

世界中のARMYから先着777人のみ手にする事ができた大変貴重な激レアトレカです。

即購入OK

値下げ不可

硬化ケース+防水+プチプチ発送予定

プロフィール確認お願いします

#BTS

#BTSCD

#防弾少年団

#バンタン

#BTSLOVEYOURSELF

#トレカBTS

#DVD

#bts22920

#btsミニフォトカード

#bts2NDMUSTER

#メモリーズ2017

#BTSDVD

#BTSBLURAY

#サマパケ

#花様年華

#サマパケ2015

#サマパケ2016

#メモリーズ2014

#サマパケ2017

#BTSエピローグ

#memories2014

#BTSMEMORIES

#BTSハピエバ

#BTS君に届く

#BTSファンミーティング#EPILOGUE

#1期創立時 #ZIPCODE #2NDMUSTER

#1stshowcase

#RM #ナムジュン #JIN #ジン #ソクジン #SUGA #ユンギ #JHOPE #ジェイホープ #ホソク #JIMIN #ジミン #V #テヒョン #テテ #JUNGKOOK #ジョングク #グク #wakeup #begins #BANBANCON #バンステ #エピローグ #epilogue #onstage #wings #アンカバ #君に届く #happyeverafter #Magicshop #ペンミ #チケット #FC継続 #ファンクラブ #トレカ

#BTSペンミ

#btsソウル

#bts釜山

#btsSEOUL

#BTSBUSAN

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

butter ARMYイベントのトレカ ジョングク(good morning america 事前収録サノクトレカ)公式です世界中のARMYから先着777人のみ手にする事ができた大変貴重な激レアトレカです。即購入OK 値下げ不可硬化ケース+防水+プチプチ発送予定プロフィール確認お願いします#BTS#BTSCD#防弾少年団#バンタン#BTSLOVEYOURSELF#トレカBTS#DVD#bts22920#btsミニフォトカード#bts2NDMUSTER#メモリーズ2017#BTSDVD#BTSBLURAY#サマパケ#花様年華#サマパケ2015#サマパケ2016#メモリーズ2014#サマパケ2017#BTSエピローグ#memories2014#BTSMEMORIES#BTSハピエバ#BTS君に届く#BTSファンミーティング#EPILOGUE #1期創立時 #ZIPCODE #2NDMUSTER #1stshowcase#RM #ナムジュン #JIN #ジン #ソクジン #SUGA #ユンギ #JHOPE #ジェイホープ #ホソク #JIMIN #ジミン #V #テヒョン #テテ #JUNGKOOK #ジョングク #グク #wakeup #begins #BANBANCON #バンステ #エピローグ #epilogue #onstage #wings #アンカバ #君に届く #happyeverafter #Magicshop #ペンミ #チケット #FC継続 #ファンクラブ #トレカ#BTSペンミ#btsソウル#bts釜山#btsSEOUL#BTSBUSAN

