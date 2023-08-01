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【福袋セール】 サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚 その他

商品の説明

メーカー:サンコー
サンゲツ PC-2 ベンリダイン 接着剤 業務用 床シート 15kg 2個セット
枚数:70枚
クッションフロア
サイズ:30×30cm/厚み4mm
鍋島　段通　マット
カラー: ベージュKN-48
サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚
購入時期:2022年11月
ニトリ　ジョイント磁器タイル　53枚＋a　大量　ベランダ　バルコニー　アイボリー

サンゲツ PC-2 ベンリダイン 接着剤 業務用 床シート 15kg 2個セット
フィルム付きの未使用品です。
クッションフロア
100枚セットを購入しましたが、余ってしまったので出品いたします。
鍋島　段通　マット
お色は黄色味のあるベージュではなく、ピンク寄りのベージュですので、ご注意ください。
サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚

ニトリ　ジョイント磁器タイル　53枚＋a　大量　ベランダ　バルコニー　アイボリー
犬を飼っており、梱包には細心の注意を払っておりますが、犬の毛が付着する可能性がございます。
サンゲツ PC-2 ベンリダイン 接着剤 業務用 床シート 15kg 2個セット
ご了承の上ご購入ください。

クッションフロア

商品の情報

ブランドサンコー
商品の状態未使用に近い

鍋島　段通　マット

サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚

ニトリ　ジョイント磁器タイル　53枚＋a　大量　ベランダ　バルコニー　アイボリー
メーカー:サンコー枚数:70枚サイズ:30×30cm/厚み4mmカラー: ベージュKN-48購入時期:2022年11月フィルム付きの未使用品です。100枚セットを購入しましたが、余ってしまったので出品いたします。お色は黄色味のあるベージュではなく、ピンク寄りのベージュですので、ご注意ください。犬を飼っており、梱包には細心の注意を払っておりますが、犬の毛が付着する可能性がございます。ご了承の上ご購入ください。

商品の情報

ブランドサンコー
商品の状態未使用に近い

【福袋セール】 サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚 その他

40分钟前

【福袋セール】 サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚 その他

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(税込) 送料込み
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出品者

feb62

 1346

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コメント (11)

feb62
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