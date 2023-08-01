【福袋セール】 サンコー　おくだけ吸着　タイルカーペット　ジョイントマット　70枚 その他

メーカー:サンコー

サンゲツ PC-2 ベンリダイン 接着剤 業務用 床シート 15kg 2個セット

枚数:70枚

クッションフロア

サイズ:30×30cm/厚み4mm

鍋島 段通 マット

カラー: ベージュKN-48

サンコー おくだけ吸着 タイルカーペット ジョイントマット 70枚

購入時期:2022年11月

ニトリ ジョイント磁器タイル 53枚＋a 大量 ベランダ バルコニー アイボリー



サンゲツ PC-2 ベンリダイン 接着剤 業務用 床シート 15kg 2個セット

フィルム付きの未使用品です。

クッションフロア

100枚セットを購入しましたが、余ってしまったので出品いたします。

鍋島 段通 マット

お色は黄色味のあるベージュではなく、ピンク寄りのベージュですので、ご注意ください。

サンコー おくだけ吸着 タイルカーペット ジョイントマット 70枚



ニトリ ジョイント磁器タイル 53枚＋a 大量 ベランダ バルコニー アイボリー

犬を飼っており、梱包には細心の注意を払っておりますが、犬の毛が付着する可能性がございます。

サンゲツ PC-2 ベンリダイン 接着剤 業務用 床シート 15kg 2個セット

ご了承の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド サンコー 商品の状態 未使用に近い

メーカー:サンコー枚数:70枚サイズ:30×30cm/厚み4mmカラー: ベージュKN-48購入時期:2022年11月フィルム付きの未使用品です。100枚セットを購入しましたが、余ってしまったので出品いたします。お色は黄色味のあるベージュではなく、ピンク寄りのベージュですので、ご注意ください。犬を飼っており、梱包には細心の注意を払っておりますが、犬の毛が付着する可能性がございます。ご了承の上ご購入ください。

商品の情報 ブランド サンコー 商品の状態 未使用に近い

クッションフロア鍋島 段通 マットサンコー おくだけ吸着 タイルカーペット ジョイントマット 70枚ニトリ ジョイント磁器タイル 53枚＋a 大量 ベランダ バルコニー アイボリー