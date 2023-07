激安通販 スタイリスト私物　NOWHAW パジャマパンツ　ステッカー付き その他

スタイリスト私物×NOWHAW

NOWHAWとスタイリスト私物のコラボレーションパジャマパンツです。

毛羽が少なく、表面が滑らかな肌触りの薄手のツイル生地を素材に使用し、暑い季節にサラリと気持ち良い履き心地が嬉しい1本となっています。

また、鍵やチェーンを引っ掛けられるようにと、ベルトループを右前にだけ搭載。

前立てのボタンには、テープスナップボタンを採用しています。

ステッカーも一緒にお付けします。

color

black check

material

COTTON 100%

size

1(S〜M)

ウエスト 約74cm

※ゴムが入っているため+約10センチくらいは伸びると思います。

股上 約32cm

股下 約63cm

裾まわり 約45cm

condition

着用回数は2,3回ですが前面の右側に一部染みがあります。

チェック柄なので分かりにくいですが画像でご確認下さい。

※素人検品、保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノウハウ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノウハウ 商品の状態 傷や汚れあり

