安い G Logicool ゲーミングヘッドセット ロジクール ホワイト G733 ヘッドフォン

半年ほど使用して半年間は使わずに保管してました。特に目立つ傷や汚れはないと思いますがそこは個人の判断なので写真を見て判断してください。コメントをしていただければ写真を追加しますので。ペットを飼ったりタバコを吸ったりはしてません。3Nでお願いします。神経質な方の購入はご遠慮ください。

audio−technica ATH-R70X BLACK ほぼ未使用数時間使用



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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

半年ほど使用して半年間は使わずに保管してました。特に目立つ傷や汚れはないと思いますがそこは個人の判断なので写真を見て判断してください。コメントをしていただければ写真を追加しますので。ペットを飼ったりタバコを吸ったりはしてません。3Nでお願いします。神経質な方の購入はご遠慮ください。Logicool G ゲーミングヘッドセット G733 ホワイト#Logicool

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