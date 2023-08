2年ほど前に購入したコートです。

すごく軽いんですが暖かいコートです。

購入時はピンがついていましたが、今はなくなってますがお手持ちのピンで止めかたによりシルエットが変わります

※写真5枚、6枚目参考してください

短時間2度程着用しましたが、綺麗な状態です。

購入価格約60000円

カラーはブラック

下記、サイト引用となります。

ダブルフェイスクロスの使用はブランド初となります。

表面はコットンウールで光沢感とコシがあることが特徴です。

またブロークンツイルいんしたことで、独特な滑らかさを楽しめます。

裏面はコットンのストライプ生地です。全色共通で同じ色です。

ダブルフェア生地ならではのしっかりとした肉厚な生地感かつ、軽量さ、独特の表情が出るように仕上げられた生地です。

フロントに大きな襟がアクセントになったデザインです。

【素材】

表地

wool 63%

cotton 27%

裏地

cotton 63%

【サイズ】ワンサイズ

着丈:102cm

身幅:52cm

肩幅:cm

裄丈:79cm

アームホール:56cm

腕周り:56cm

袖口周り:40cm

※計測は平置きでの実寸となります。個体差が出る場合もありますので多少の誤差は何卒ご了承下さい。

※採寸サイズの±1cmの誤差等は不良品扱いとはなりませんので予めご了承ください。

※入荷がないサイズは寸法の入力をいたしております

【洗濯】

液温は40℃を限度とし手洗いによる洗濯処理ができる

【生産国】

日本

【モデル】

160cm

短時間着用2回程度でハンガーにかけて保管しておりましたが、素人なため、神経質な方のご購入はお控え頂きますよう宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

