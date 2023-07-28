【絶品】 専用になります。　APC デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

今から約数十年前のA.P.Cのフルジップデニムジャケットになります。

cantate denim jacket 1st デニムジャケット

右胸に反転したAPCのロゴがワンポイントにあります。

コムデギャルソンジュンヤワタナベマンリーバイスGジャンヤワタナベセカンド2nd

ジップはダブルジップで、ポケットは胸に1箇所と両サイドに1箇所ずつあります。

LEVI’S デニムジャケット 即完品 再販無し

サイズは表示が2で、M〜L位だと思います。

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この年代物と考えれば、目立つ傷や汚れが無い良いコンディションだと思います。

ヴィンテージ ディーゼル＜ゆるだぼデニム ジャケット＞XL●M158c



マーティンローズ デニムジャケット

あくまでも長期自宅保管、古着である事をご理解の程、画像を参考にご納得した上でご購入して下さい。

希少 トミーヒルフィガー 90s デニムジャケット ビックロゴ



新品！DIESEL☆高級！ジャケット【定価 ￥71,500-(税込)】メンズ L

素人検品の為、多少の見落としがある可能性もありますので神経質な方はご遠慮お願いします。

sacai ドッキングデニムジャケット サイズ2



リーバイス 71507 2ndジャケット71507 XX 復刻 92年日本製

すり替え、トラブル防止の為、返品はお断りしてますので、ご理解頂きご検討して下さい。

ラングラー 11MJ デニムジャケット Gジャン



LEVI'Sリーバイス557xx3rdデニムジャケットGジャンイエローステッチ

肩幅-約46cm

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身幅-約53cm

JIL SANDER FIRE デニムジャケット サイズS

着丈-約70cm

Levi's リーバイス デニムジャケット

サイズは全て平置き実寸、素人測定ですので誤差はご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーペーセー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

今から約数十年前のA.P.Cのフルジップデニムジャケットになります。右胸に反転したAPCのロゴがワンポイントにあります。ジップはダブルジップで、ポケットは胸に1箇所と両サイドに1箇所ずつあります。サイズは表示が2で、M〜L位だと思います。この年代物と考えれば、目立つ傷や汚れが無い良いコンディションだと思います。あくまでも長期自宅保管、古着である事をご理解の程、画像を参考にご納得した上でご購入して下さい。素人検品の為、多少の見落としがある可能性もありますので神経質な方はご遠慮お願いします。すり替え、トラブル防止の為、返品はお断りしてますので、ご理解頂きご検討して下さい。肩幅-約46cm身幅-約53cm着丈-約70cmサイズは全て平置き実寸、素人測定ですので誤差はご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーペーセー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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