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【絶品】 専用になります。　APC デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

商品の説明

今から約数十年前のA.P.Cのフルジップデニムジャケットになります。
cantate denim jacket 1st デニムジャケット
右胸に反転したAPCのロゴがワンポイントにあります。
コムデギャルソンジュンヤワタナベマンリーバイスGジャンヤワタナベセカンド2nd
ジップはダブルジップで、ポケットは胸に1箇所と両サイドに1箇所ずつあります。
LEVI’S デニムジャケット 即完品 再販無し
サイズは表示が2で、M〜L位だと思います。
.WORLD GYM デニム ジャケット Gジャン ヴィンテージ ボディービル
この年代物と考えれば、目立つ傷や汚れが無い良いコンディションだと思います。
ヴィンテージ ディーゼル＜ゆるだぼデニム ジャケット＞XL●M158c

マーティンローズ　デニムジャケット
あくまでも長期自宅保管、古着である事をご理解の程、画像を参考にご納得した上でご購入して下さい。
希少　トミーヒルフィガー　90s デニムジャケット　ビックロゴ

新品！DIESEL☆高級！ジャケット【定価 ￥71,500-(税込)】メンズ　L
素人検品の為、多少の見落としがある可能性もありますので神経質な方はご遠慮お願いします。
sacai ドッキングデニムジャケット サイズ2

リーバイス 71507 2ndジャケット71507 XX 復刻 92年日本製
すり替え、トラブル防止の為、返品はお断りしてますので、ご理解頂きご検討して下さい。
ラングラー　11MJ　デニムジャケット　Gジャン

LEVI'Sリーバイス557xx3rdデニムジャケットGジャンイエローステッチ
肩幅-約46cm
559XX LVCブランケット　ジャケット　557 サード　3rd Levis
身幅-約53cm
JIL SANDER FIRE デニムジャケット サイズS
着丈-約70cm
Levi's リーバイス　デニムジャケット
サイズは全て平置き実寸、素人測定ですので誤差はご容赦ください。

minsobi ミンソビ ビッグシルエット ダメージデニム デニム ジャケット

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアーペーセー
商品の状態目立った傷や汚れなし

極美品 限定品 stussy × Lee デニムジャケット　L

POLO ラルフローレン ビンテージ ダメージ加工 カバーオール チェンジボタン

TCBジーンズ 40s 大戦モデル Tバック

希少！11ss NEEDLES デニムジャケット

Vintage Levi’s 70505 BigE denim jacket

martin margiela アーティザナル　ペンキデニムジャケット　ネイビー

希少 旧ドゥニーム DENME シンズ期 SHINS ブラックデニムジャケット

サイズ44/60sリーバイス 3rdデニムジャケット Gジャン

【BALENCIAGA】ロゴ デニムジャケット
今から約数十年前のA.P.Cのフルジップデニムジャケットになります。右胸に反転したAPCのロゴがワンポイントにあります。ジップはダブルジップで、ポケットは胸に1箇所と両サイドに1箇所ずつあります。サイズは表示が2で、M〜L位だと思います。この年代物と考えれば、目立つ傷や汚れが無い良いコンディションだと思います。あくまでも長期自宅保管、古着である事をご理解の程、画像を参考にご納得した上でご購入して下さい。素人検品の為、多少の見落としがある可能性もありますので神経質な方はご遠慮お願いします。すり替え、トラブル防止の為、返品はお断りしてますので、ご理解頂きご検討して下さい。肩幅-約46cm身幅-約53cm着丈-約70cmサイズは全て平置き実寸、素人測定ですので誤差はご容赦ください。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドアーペーセー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【絶品】 専用になります。　APC デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

56分钟前

【絶品】 専用になります。　APC デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

¥10,000 ¥8,500

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cf3c9b1b57

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コメント (9)

cf3c9b1b57
【絶品】 専用になります。　APC デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット 【絶品】 専用になります。　APC デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

VESTE JEAN WORK（デニムジャケット）｜A.P.C.（アーペーセー）の

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A.P.C. アーペーセー veste jean us COZZK H02223 IAI デニムジャケット apc0048 :apc0048:リパブリック - 通販 - Yahoo!ショッピング

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【新品タグ付き】 APC デニムジャケット サイズM 定価35000円 | フリマアプリ ラクマ

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SALE】A.P.C.(アーペーセー) デニムジャケット - セレクトショップ BASIS

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sacai×A.P.C.　サカイ　アーペーセー　21SS BLOUSON EIMI MA-1 ドッキング デニム ジャケット 21-0293S 　 179cm63kg　S【表参道t04】 | ブランド古着brooch powered by BASE

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A.P.C. アーペーセー 日本製 2nd デニムジャケット S インディゴブルー

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