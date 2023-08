【ブランド】CELFORD セルフォード

【特徴】

美人百花 9月号 掲載落ち着きのあるワントーンカラーで仕立てた、レディムード漂うワンピース。所々に配されたラインが、メリハリのある綺麗なシルエットを演出します。内側の裾部分にあしらわれた、上品なディテールも見逃せないポイント。◆着用シーン:パーティー、フォーマル

定価¥29,700-

品番:CWF0194016

【素材】ナイロン48% 羊毛43% シルク9%

【状態】ほぼ未使用の美品です。

【カラー】ネイビー

【サイズ】平置き

(表記)38

(総丈)114.5cm

(身幅)43.5cm

(肩幅)36cm

(ウエスト)36.5cm

※素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。

#ワンピース

#ノースリーブ

#ウール

#シルク

#セルフォード

#CELFORD

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

