アーバンリサーチで購入しました。

新品未使用になります。

同じようなものを持っていて出番がなさそうなので出品いたします。

付属のショルダーベルトがブラウンになっていてオシャレです。

定価¥26,400-

商品説明

横長のシルエットが特徴的なワンハンドルのハンドバッグ。コンパクトなサイズ感ながら、収納力があり実用性にも優れたアイテム。取り外し可能なショルダーストラップがついており、2WAYでお使い頂けます。

ショルダーは太さの違う2種類でご用意。スタイルや気分に合わせてカスタムしてお使い頂けます。

LORISTELLA(ロリステッラ)

2005年にイタリアで設立したブランド。厳選したレザーやファブリックを用いた、モダンで革新的なデザインと、Made in Italyのクラフトマンシップが融合したレザーグッズを展開。

※この商品は、水分や汗、摩擦(特に湿った状態での)などにより、色落ちや色移りすることがありますので。ご使用の際は十分ご注意ください。

※直射日光や蛍光灯に長時間当たると、変色したり色褪せすることがありますのでご注意ください。

※その他お取り扱いに関しましては、商品に付属のアテンションタグをご覧ください。

総重量 : 約415g

カラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

