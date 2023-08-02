【ギフ_包装】 ディズニー　シンデレラ70周年記念999セット銀貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

ディズニーのシンデレラの70周年を記念した999セット限定純銀の銀貨になります。

1911年 中国 PCGS VFディテール エンパイア ドラゴン 銀貨 1ドル



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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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