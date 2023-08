中古のオシロスコープになります。

不具合動作が確認されておりジャンク品扱いとさせて頂いております。

ノークレームノーリターンにてお願い致します。

ディジタルストレージスコープの機能とアナログオシロスコープの機能を持っています。

メーカー:IWATSU

型式:DS-8617

帯域:DC〜100MHz

チャンネル数:4ch

付属品:本体、取説、100MHzプローブ1本(トリマが取れて調整できない故障プローブも1本追加でお付けいたします。)

状態:下記のような不具合動作が確認されております。

・ツマミの状態が悪く移動時にムラがあり微調整が難しい。

・ボタンが解除される。

その他、動作確認はCAL端子による波形確認のみとなります。各ch波形は写真をご参照下さい。

校正は行っておりません。

当方で全ての機能の確認ができないため、機能によっては動作がおかしい可能がございますことご承知おき下さい。

外観は古い中古品ですので傷汚れ等ございます。底面のゴム足が劣化して取れたり欠けたりしております。

申し訳ありませんが、値下げ交渉不可にてお願い致します。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

