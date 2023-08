人気大割引 新品未使用　送料無料　NEW BALANCE　m2002RXC GORE-TEX スニーカー

閲覧ありがとうございます!

NIKE×comme des garçon Air Max 26.5

気になることがあればお気軽にコメント下さい。

○アイテム

New Balance m2002rxc

ユナイテッドアローズ公式通販で購入しましたが、サイズが合わなかったため出品致します。室内試着のみ。

○サイズ

27.5cm

○状態

新品未使用

○カラー

グレー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

新品未使用ではありますが、あくまで一度人の手に渡った新古品になりますので、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

