【国際ブランド】 即完売商品【フリーホイーラーズ】2325009 エロTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

即完売商品

【FREE WHEELERS/フリーホイーラーズ】の2023SSコレクションより「Short Sleeve Crew Neck Tee”TEMPTATION”/ショートスリーブクルーネックTee”テンプテーション”」になります。

【50's POWER WEAR PRINTED LABEL】をベースに使用したMOTOR PSYCLONE GARAGEシリーズのクルーネックTeeです。

前面・背面にフロックプリントを施し、コットン100%のヴィンテージスタイルライトウェイトジャージーファブリックを使用した着心地抜群のTシャツです。

各部のディテールや品質に拘り抜いたFREE WHEELERSらしい仕上がりのTシャツです。

【品番:Short Sleeve Crew Neck Tee”TEMPTATION”】

【カラー:プラムクレイジー】

【素材:コットン100%】

・38(M)=肩幅44cm、身幅50cm、着丈66cm、袖丈22cm

※ノンウォッシュ製品のため洗濯&乾燥後、身幅0.5-1cm、着丈・袖丈1-2cm縮小致します。

3.4枚目の画像はサンプル画像になります。

サイズも実寸ではなく購入先の商品詳細からの情報になりますのでよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フリーホイーラーズ 商品の状態 新品、未使用

即完売商品【FREE WHEELERS/フリーホイーラーズ】の2023SSコレクションより「Short Sleeve Crew Neck Tee”TEMPTATION”/ショートスリーブクルーネックTee”テンプテーション”」になります。【50's POWER WEAR PRINTED LABEL】をベースに使用したMOTOR PSYCLONE GARAGEシリーズのクルーネックTeeです。前面・背面にフロックプリントを施し、コットン100%のヴィンテージスタイルライトウェイトジャージーファブリックを使用した着心地抜群のTシャツです。各部のディテールや品質に拘り抜いたFREE WHEELERSらしい仕上がりのTシャツです。【品番:Short Sleeve Crew Neck Tee”TEMPTATION”】【カラー:プラムクレイジー】【素材:コットン100%】・38(M)=肩幅44cm、身幅50cm、着丈66cm、袖丈22cm※ノンウォッシュ製品のため洗濯&乾燥後、身幅0.5-1cm、着丈・袖丈1-2cm縮小致します。3.4枚目の画像はサンプル画像になります。サイズも実寸ではなく購入先の商品詳細からの情報になりますのでよろしくお願いします。

