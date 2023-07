値引きについては先に希望額をお示しください。

金額により検討します。

「値引き可能でしょうか」コメントには返信しません。ご理解ください。

あくまで古着であることをご了承ください。

インディゴカラーのボディに定番のハートロゴがをプリント。

スラブ糸を使用することで独特のムラを表現し、天然染料を使って手染めしていることから、色味には個体差がございます。

あらかじめご了承のうえご購入ください。

使用感はあまり感じられず、目立ったキズ、汚れ等もございません。

是非ご検討ください!

【表記サイズ】2XL

【実寸】

着丈:約72cm

肩幅:約55cm

身幅:約57cm

袖丈:約23cm

※素人の採寸のため多少の誤差はご了承ください

【素材】コットン100%

【生産】日本製

【その他】

・疑問点等あれば遠慮なくコメントしてください。

・送料の都合上、発送の際はコンパクトに畳みますのでご了承ください。

・USED品に理解のある方のご購入をお願いするとともに、神経質な方はくれぐれも購入をご遠慮ください。

・すり替え防止等のため返品はお断りしておりますので、ご理解の上ご購入ください。

HUMANMADE

NIGO

ヒューマンメイド

#なでペン

この他、カジュアル・ストリート系の洋服を出品してます。

(NIKE、adidas、STUSSY、Levi's、Champion、POLO RALPH LAUREN、LACOSTE、SAINT JAMES、ORCIVAL、TOMMY HILFIGERなど)

この機会にぜひご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

