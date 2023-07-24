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【返品?交換対象商品】 CHANEL ピアス 新品 ピアス(両耳用)

商品の説明

カラー···シルバー
南洋真珠　グレー無核真珠　バロック型

ピアスとコーム
頂き物ですが使わないので(アレルギーです)
AHKAH♡アーカー　ピアスセット
出品します。
南洋真珠　ブラ型ピアス　18Ｋ
本体のみ(ピアスのみ)お送りします。
（カオリンさま）K10WG　フープピアス　天然ダイヤモンド　TSUTSUMI

美品　ヴァンドゥーム青山　プラチナダイヤモンド　フープピアス
頂いたので金額がわかりませんが
とぅみこさん あこや真珠 濃ブルー真珠の2チャーム S925 プラチナピアス
お値下げは常識の範囲内でお願いします。

K14WG無調色アコヤパール直結ピアス（約7-7.5㍉）

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態新品、未使用

k18YGハートフープピアス

レア　シャネル　Chanel ダブル　ココマーク　シルバー　ピアス
カラー···シルバー頂き物ですが使わないので(アレルギーです)出品します。本体のみ(ピアスのみ)お送りします。頂いたので金額がわかりませんがお値下げは常識の範囲内でお願いします。

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態新品、未使用

【返品?交換対象商品】 CHANEL ピアス 新品 ピアス(両耳用)

27分钟前

【返品?交換対象商品】 CHANEL ピアス 新品 ピアス(両耳用)

¥47,000 ¥25,850

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6ce6c

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コメント (12)

6ce6c
【返品?交換対象商品】 CHANEL ピアス 新品 ピアス(両耳用) 【返品?交換対象商品】 CHANEL ピアス 新品 ピアス(両耳用)

シャネル CHANEL ピアス CCマーク メタル＆ストラス ラインストーン ダブルC 2022年秋冬メティエダールコレクション シルバー BOUCLES OREILLES COCO AB8981 B08690 NJ338 22A | ブランドショップ カンタービレ

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シャネル ピアス CHANEL ピアス CCマーク ラインストーン シルバー :m2205-08-ch:Import shop P.I.T. - 通販 - Yahoo!ショッピング

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シャネル CHANEL ピアス ココマーク シルバー GP ラインストーン A14 V 中古

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シャネルCHANELピアス ココマークピアス A42175 新品 正規品 :151125

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保存版 本物】ホンダ AF35 【売切り最終】AF28 ZX(カスタム車

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