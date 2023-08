タマミワタナベの牛革の編み込みのバックです。細く裁断された牛革に一本一本にステッチを縫った手の込んだバックです。

セリーヌバッグ ボストンバッグ

購入金額は89600円ぐらいだったかと思います。タマミワタナベの牛革バックでは記憶の限り一番高額のバックでした。

フェンディ マンマバゲット ズッカ柄 ワンショルダー 保存袋付



【新品未使用】希少 ヘンリベンデル クロコ型押し レザー ハンドバッグ 高級

10回程度の短時間使用なので、綺麗な状態てす。

MICHAEL KORS☆新作☆バッグインバッグ!



土屋鞄 クラルテ アークキャリートート 黒

サイズ

BEYOND THE REEF☆ 大人気バレリーナバック(ファーオプション付き)

縦約24㎝×横約40㎝×マチ8.5㎝

GANNI ガニー KNOT MINI PURSE グリーン



最終お値下げ rene mira ハンドバッグ

ポケット バック内に2つ

fendi♡by the way&strap you



グッチ059Tシルヴィ アニマルスタッズ ショルダーバッグ 2Wayバッグ

【ご注意】

【新品同様✨レア✨】ヴィオラドーロ ハンドバッグ 2way スエード レザー 黒

※自宅保管品をご理解の上でご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

シーバイ クロエ ハンド トート ショルダー バッグ 革 茶 EV48

※すり替え等トラブル防止の為、返品は予めご遠慮頂きます様宜しくお願い申し上げます。

MIUMIU ミュウミュウ 2wayハンドバッグ 斜め掛け ショルダーバッグ

※トラブル防止の為、お値下げ交渉、返金返品は不可でお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

タマミワタナベの牛革の編み込みのバックです。細く裁断された牛革に一本一本にステッチを縫った手の込んだバックです。 購入金額は89600円ぐらいだったかと思います。タマミワタナベの牛革バックでは記憶の限り一番高額のバックでした。10回程度の短時間使用なので、綺麗な状態てす。サイズ 縦約24㎝×横約40㎝×マチ8.5㎝ポケット バック内に2つ【ご注意】 ※自宅保管品をご理解の上でご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。※すり替え等トラブル防止の為、返品は予めご遠慮頂きます様宜しくお願い申し上げます。※トラブル防止の為、お値下げ交渉、返金返品は不可でお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

5B541/フェンディ/レザーハンドバッグ/オフホワイト/ロゴプレート/通勤通学トートバッグ Tory Burch Nylonアニヤハインドマーチハンドショルダーバッグ☆【極美品✨】VivienneWestwood ハート オーブ ヤスミン ネイビーお値下げ中 Tory Burch 2wayハンドバック、ショルダーバックCOACH ☆ シグネチャー ジャガード トート ハンド バッグ コーチグッチ GUCCI ミニバック GG柄 キャンバス ブラックルイヴィトン ティヴォリPM ハンドバッグ モノグラム【極美品】ヴィヴィアンウエストウッド ミニヤスミン 総柄 シルバーオーブ