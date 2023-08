無料発送 ノースフェイス 【人気カラー】ザ ゴアテックス ナイロン マウンテンパーカー その他

この度は、数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

90’s古着 古着男子 古着女子 アメカジ ストリート ビンテージ スポーツ スケートボード アウトドア ザノースフェイス ノースフェイス パタゴニア コロンビア アークテリクス モンベル カナダグース カーハート デッキーズ ベンデイビス レッドキャップ エルエルビーン ティンバーランド ノーティカ ラルフローレン トミー ラコステ シュプリーム ステューシー エクストララージ ダウン ヌプシ バルトロ マウンテンパーカー フリース スウェット ナイロンジャケット ダウンジャケット 韓国 お好きな方におすすめです。

多少の汚れはありますが、全体的にヨレた感じはなく古着としてはかなり綺麗ですのでまだまだ長く着ていただける商品です。

★ブランド

THE NORTH FACE

ノースフェイス

★商品名

マウンテンパーカー

ナイロンジャケット

ゴアテックス

ドローコード

フルジップ

ジップインジップ(インナー無し)

ZIP IN ZIP SYSTEM

ベンチレーション

★状態/その他

古着 (USED)

薄く黒っぽいシミ、裏地に小さな穴有り

(写真8枚目参照)

★色

レッド/ブラック

★サイズ

着丈:76cm

身幅:55cm

裄丈:84cm

表記サイズ :US規格WOMEN'S SMALL

(日本サイズ メンズM レディースL~XL相当)

平置き採寸。

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。

採寸箇所は10 枚目の画像をご参照ください。

その他のノースフェイス商品も#S&C で出品中です。

梱包は簡易梱包で出来る限り圧縮します。

たたみジワ等ご了承くださいますようお願いいたします。

U-13-06

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

