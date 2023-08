●商品名 : リネン フレア ドレス

#カプチーノdress

●仕様:高密度のリネンで仕立てられ、夏らしい涼しげで肌触りの良いドレスです。スッキリとした首元のサイドには、三つのボタンがあしらわれキャッチーな印象を与えます。袖は、半袖よりは長めの5分袖サイズでしょうか。ウエストで切り替えられたスカートは、美しいフレアのシルエットです。マーガレットハウエルらしく全体的にゆとりのあるデザインなので、ノーストレスです。サイドにファスナーが付いているので着脱も簡単ですよ。春夏用の黒ワンピースは、一枚あると何かと便利ですね。

●状態 : シミ汚れのない美品です。

●サイズ :表記サイズ 1(S〜Mサイズ相当)

着丈106cm・肩幅37cm・袖丈32cm・身幅45cm

※個人計測のため若干の誤差があると思われます。

●カラー : BLACK

●品質 : 麻100%

テープ部分 綿100%

●付属品 : 替えボタン × 1

#MARGARETHOWELL #マーガレットハウエル #MHL #エムエイチエル #リネンワンピース #麻ワンピース #ブラックワンピース #黒ワンピース#リネンドレス #麻ドレス #ブラックドレス #黒ドレス #ロングワンピース #春ファッション #春ワンピース #春用ワンピース #夏ワンピース #夏用ワンピース #春夏用 #春夏用ワンピース #春夏ワンピース #大人ワンピース #スタイリッシュ #お洒落 #大人コーデ #ナチュラル派 #自然派 #定番

☆商品出品時は十分に点検しています。キズ、シミ汚れ、毛羽立ち等ある場合は必ず明記していますが、個人の主観による見落としがあるかもしれません。USED品にご理解下さる方の利用をお待ちしています。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

袖丈...半袖

季節感...春、夏

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

