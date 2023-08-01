最高の品質 新品☆デニムショルダーバッグ☆Samantha Vegaサマンサベガ☆タバサ ショルダーバッグ

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Samantha Vega

LOUIS VUITTON SEE LV展

定価およそ15000円

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紙タグ無し

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ルイヴィトン エピ ノエ 黒 ブラック ヴィトン

縦16横21マチ9センチ位です。

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素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。

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ショルダーストラップが取り外し可能ですので、ショルダーバックだけでなく、コロンとミニバッグとしてもお使い頂けます(^^)

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新品ですが自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。

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Samantha Vegaの紙袋はありません。

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サマンサタバサの紙袋なら＋300円でおつけできます(^^)

商品の情報 ブランド サマンサヴェガ 商品の状態 新品、未使用

即購入大歓迎☆これからの季節に持ちたいデニムのショルダーバック☆Samantha Vega定価およそ15000円紙タグ無し縦16横21マチ9センチ位です。素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。ショルダーストラップが取り外し可能ですので、ショルダーバックだけでなく、コロンとミニバッグとしてもお使い頂けます(^^)新品ですが自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。Samantha Vegaの紙袋はありません。サマンサタバサの紙袋なら＋300円でおつけできます(^^)

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