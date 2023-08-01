最高の品質 新品☆デニムショルダーバッグ☆Samantha Vegaサマンサベガ☆タバサ ショルダーバッグ

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Samantha Vega
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素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。
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ショルダーストラップが取り外し可能ですので、ショルダーバックだけでなく、コロンとミニバッグとしてもお使い頂けます(^^)
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サマンサタバサの紙袋なら＋300円でおつけできます(^^)
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