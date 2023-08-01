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最高の品質 新品☆デニムショルダーバッグ☆Samantha Vegaサマンサベガ☆タバサ ショルダーバッグ

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即購入大歓迎☆
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これからの季節に持ちたいデニムのショルダーバック☆
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Samantha Vega
LOUIS VUITTON SEE LV展
定価およそ15000円
☆ アミカ ☆ フルラ　ショルダーバッグ　クロスボディ　バイカラー　黒 × 茶
紙タグ無し
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ルイヴィトン エピ ノエ 黒 ブラック ヴィトン
縦16横21マチ9センチ位です。
【お値下げ中】マイケルコース　2WAYバック
素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。
【新品タグ付き】POTIOR 牛革ボストンショルダーバッグ モーヴ色

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ショルダーストラップが取り外し可能ですので、ショルダーバックだけでなく、コロンとミニバッグとしてもお使い頂けます(^^)
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未使用品　GUCCI グッチ　ショルダーバック
新品ですが自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。
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Samantha Vegaの紙袋はありません。
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サマンサタバサの紙袋なら＋300円でおつけできます(^^)

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商品の情報

ブランドサマンサヴェガ
商品の状態新品、未使用

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即購入大歓迎☆これからの季節に持ちたいデニムのショルダーバック☆Samantha Vega定価およそ15000円紙タグ無し縦16横21マチ9センチ位です。素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。ショルダーストラップが取り外し可能ですので、ショルダーバックだけでなく、コロンとミニバッグとしてもお使い頂けます(^^)新品ですが自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。Samantha Vegaの紙袋はありません。サマンサタバサの紙袋なら＋300円でおつけできます(^^)

商品の情報

ブランドサマンサヴェガ
商品の状態新品、未使用

最高の品質 新品☆デニムショルダーバッグ☆Samantha Vegaサマンサベガ☆タバサ ショルダーバッグ

36分钟前

最高の品質 新品☆デニムショルダーバッグ☆Samantha Vegaサマンサベガ☆タバサ ショルダーバッグ

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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