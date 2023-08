○アイテム

○トップスサイズ

サイズM(相当)

肩幅40cm

身幅49.5cm

袖丈52.5cm

着丈56.5cm

○アウターサイズ

サイズM(相当)

肩幅40.5cm

身幅52cm

袖丈52.5cm

着丈59.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

特に目立った傷や汚れ等なく、まだまだご使用いただけるかと思います!

○カラー

マルチカラー

○素材

トップス

毛(ウール) 60%

絹 40%

アウター

毛(ウール) 60%

絹 40%

○購入元

大手ブランド買取店

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

