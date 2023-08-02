2022高い素材 激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】 腕時計(アナログ)

中古美品 タグ紛失の為、激安

定価以下 Legacy タイメックス TIMEX レガシー 36mm



ブローバ 自動巻き 腕時計本日限定期間限定値下げ



アイスウォッチ bmw motorsport

高級素材、オールミラー仕上げの美しい一本！！天然ダイヤモンド鑑別書付き、タングステン装飾

メンズ 腕時計 セイコー プロスペックス SBDJ053



ちりゅう様専用 シチズン プロマスター ソーラー電波時計

希少！クールなトノー型*高級素材*限定モデル、ダイアモンドを配置

ボストーク コマンダースキー 中古



gショック G-SHOCKマッドマスター GG-B100-1A3JF

激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】

nomos ノモス タンジェント 33mm 腕時計 メンズ レディース



手巻き 腕時計 ユニタス スイス製ムーブメント

激レア★高級感溢れる美の傑作/高級素材*限定モデル

シチズン 腕時計 アテッサ F900-T021531 エコドライブ



EVA BLK SUB β (SILVER(NERV))



SEIKO セイコー サブマリーナ ネイビー



ORIS オリス 腕時計 divers sixty-five ダイバーズ65

12時位置に天然ダイアモンドを配置した漆黒の文字盤。針やインデックスカラーはゴールドを採用しブラックとの絶妙のコントラストを演出。

SEIKO ロードマーベル 5740-0010



ブルガリ ビーゼロワン 腕時計 レディース

ガラスは強度に優れ、傷の付きにくいサファイアクリスタルを採用しています。

OMECO 潮FUKIMASTER 極 -KIWAMI-



vivienne westwood MAN ヴィヴィアン ウエストウッド マン

ベゼルとバンドに鏡面仕上げの超硬タングステンを使用した高級感溢れるデザインです。

SEIKOマーベル ビンテージ腕時計 初期 Sマーク ☆動作良好☆ レトロバンド

バンド観音式バックルになっておりますので、着脱の際に爪を傷めることもありません。

BURBERRY 腕時計クオーツ クロノグラフ BU1373 ヘリテージ



値下げ！シチズン アテッサ ATTESA ライトインブラックCC9016-60E



SEIKO PROSPEX DIVER SCUBA ann様専用



新品 ヴェルサス ヴェルサーチ 39mm ラバー ベルト ユニセックス 腕時計

一応メンズモデルですが、男女を問わずご使用いただけると思います。

s t 様専用OMEGA SPEEDMASTER 3513.50

一般的なレディースモデルよりは多少大きめですが、天然ダイヤの煌きとタングステンの華やかさが強調されると女性の方にもご着用いただけると思います。

【新品未使用】Versace ヴェルサーチ クォーツ メンズ腕時計★176



♣️swatch×OMEGA moon 正規品♣️

収納ケース付きでプレゼントにもおすすめです。

FENDIレディース時計



SEIKO プレサージュ SARD007

【タングステンとは】

Gショック G-STEEL 大人気 【希少】 【電波ソーラー】 GST-B100

全ての金属の中で最も融点（溶ける温度 3380℃）が高く、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ金属のため様々な産業分野で広範囲に渡って使用されています。鉄の約2.5倍の強度と重みを備えた高級素材です。

MRG 7000 G-SHOCK MR-G

ステンレスのミラー仕上げとは異なり、傷が付きにくく美しい鏡面を長く保つことができるのが魅力です。

ロンジン LONGINES L2.786.4 コンクエスト クラシック



SEIKO 4R36-11D0



IWC 自動巻き純正 Dバックル付き



TAGHEUER carrera 02 カレラ 45mm

●ブランド：Salvatore Marra（サルバトーレ・マーラ）

シチズン CITIZEN 海外モデル自動巻 腕時計



世田谷ベース U.S.N BUSHIP WRIST WATCH

●定価：24万円位

SEIKO セイコー オレンジモンスター 余りコマあり 7s26 0350

●メンズサイズ

【早いもの勝ち❢】タフソーラー オールブラック カシオーク GA-B2100

●文字盤カラー：ブラック

腕時計 ロレックス エクスプローラー1 214270 ブラックアウト

●バンド／ケースカラー：シルバー×ゴールド

海外モデル 新品未使用 シチズン エコドライブソーラー電波 CB0220-85L

●ケースサイズ（リューズ含まず）：約33mm×39mm×厚み約8mm（ガラス含む）

グランドセイコー SBGX209 Grand Seiko

●腕周り：約17.5mm(残りコマ２個)20㎝位まで対応（ベルト調節可）

lip マッハ2000

●ベルト幅：22mm~18 mm

オメガシーマスター200ベンツ針

●重量：約150g

【ちばちばさん専用】アストロン（ASTRON）ソーラー電波ライン

●素材：ステンレススチール（ケース、バンド一部）、サファイアクリスタルガラス（風防）、天然ダイアモンド（12時の1ピース）、超硬タングステン（バンド、ベゼル）

バルカン vulcain 手巻き



SEIKO 6347-5000 セイコー5 ルナカレンダー 自動巻き 時計

●付属品：ブランドオリジナルボックス、取扱説明書、ジャパンジェムクレーディングセンター発行鑑別書

カシオGショック GST-W300BD 電波ソーラー ブルーベルト



クレドール シグノ GCAR042

タグ紛失しました。

エコドライブ チタン クロノグラフ



NOZ 腕時計 ラピスラズリ メカニカル 天然木×天然石



限定モデル セイコー プロスペックス アルピニスト SBDC091



値下げ！EMPORIO ARMANI メンズ 腕時計 未着用 アルマーニ

プロフィールをご理解の上ご購入ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

中古美品 タグ紛失の為、激安 高級素材、オールミラー仕上げの美しい一本！！天然ダイヤモンド鑑別書付き、タングステン装飾希少！クールなトノー型*高級素材*限定モデル、ダイアモンドを配置激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】激レア★高級感溢れる美の傑作/高級素材*限定モデル 12時位置に天然ダイアモンドを配置した漆黒の文字盤。針やインデックスカラーはゴールドを採用しブラックとの絶妙のコントラストを演出。ガラスは強度に優れ、傷の付きにくいサファイアクリスタルを採用しています。ベゼルとバンドに鏡面仕上げの超硬タングステンを使用した高級感溢れるデザインです。バンド観音式バックルになっておりますので、着脱の際に爪を傷めることもありません。 一応メンズモデルですが、男女を問わずご使用いただけると思います。一般的なレディースモデルよりは多少大きめですが、天然ダイヤの煌きとタングステンの華やかさが強調されると女性の方にもご着用いただけると思います。収納ケース付きでプレゼントにもおすすめです。【タングステンとは】全ての金属の中で最も融点（溶ける温度 3380℃）が高く、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ金属のため様々な産業分野で広範囲に渡って使用されています。鉄の約2.5倍の強度と重みを備えた高級素材です。 ステンレスのミラー仕上げとは異なり、傷が付きにくく美しい鏡面を長く保つことができるのが魅力です。 ●ブランド：Salvatore Marra（サルバトーレ・マーラ）●定価：24万円位●メンズサイズ●文字盤カラー：ブラック●バンド／ケースカラー：シルバー×ゴールド●ケースサイズ（リューズ含まず）：約33mm×39mm×厚み約8mm（ガラス含む）●腕周り：約17.5mm(残りコマ２個)20㎝位まで対応（ベルト調節可）●ベルト幅：22mm~18 mm●重量：約150g●素材：ステンレススチール（ケース、バンド一部）、サファイアクリスタルガラス（風防）、天然ダイアモンド（12時の1ピース）、超硬タングステン（バンド、ベゼル）●付属品：ブランドオリジナルボックス、取扱説明書、ジャパンジェムクレーディングセンター発行鑑別書タグ紛失しました。 プロフィールをご理解の上ご購入ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LOBOR 新品メンズ時計Movement in Motion 腕時計 シチズン メンズ ウォッチ本日最終限定特別プライス美品ELGINヴィンテージ自動巻き腕時計NH35 機械式腕時計専用 IceLink腕時計