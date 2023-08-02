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2022高い素材 激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】 腕時計(アナログ)

商品の説明

中古美品　　タグ紛失の為、激安
定価以下 Legacy タイメックス TIMEX レガシー 36mm

ブローバ　自動巻き　腕時計本日限定期間限定値下げ
 
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高級素材、オールミラー仕上げの美しい一本！！天然ダイヤモンド鑑別書付き、タングステン装飾
メンズ 腕時計 セイコー プロスペックス SBDJ053

ちりゅう様専用　シチズン　プロマスター　ソーラー電波時計
希少！クールなトノー型*高級素材*限定モデル、ダイアモンドを配置
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激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】
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手巻き　腕時計　ユニタス　スイス製ムーブメント
激レア★高級感溢れる美の傑作/高級素材*限定モデル
シチズン 腕時計 アテッサ F900-T021531 エコドライブ

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SEIKO セイコー サブマリーナ ネイビー

ORIS オリス 腕時計 divers sixty-five ダイバーズ65
12時位置に天然ダイアモンドを配置した漆黒の文字盤。針やインデックスカラーはゴールドを採用しブラックとの絶妙のコントラストを演出。
SEIKO ロードマーベル　5740-0010

ブルガリ ビーゼロワン 腕時計 レディース
ガラスは強度に優れ、傷の付きにくいサファイアクリスタルを採用しています。
OMECO 潮FUKIMASTER 極 -KIWAMI-

vivienne westwood MAN ヴィヴィアン ウエストウッド マン
ベゼルとバンドに鏡面仕上げの超硬タングステンを使用した高級感溢れるデザインです。
SEIKOマーベル　ビンテージ腕時計　初期　Sマーク　☆動作良好☆ レトロバンド
バンド観音式バックルになっておりますので、着脱の際に爪を傷めることもありません。
BURBERRY 腕時計クオーツ クロノグラフ BU1373 ヘリテージ

値下げ！シチズン アテッサ ATTESA ライトインブラックCC9016-60E
 
SEIKO PROSPEX DIVER SCUBA ann様専用

新品 ヴェルサス ヴェルサーチ 39mm ラバー ベルト ユニセックス 腕時計
一応メンズモデルですが、男女を問わずご使用いただけると思います。
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一般的なレディースモデルよりは多少大きめですが、天然ダイヤの煌きとタングステンの華やかさが強調されると女性の方にもご着用いただけると思います。
【新品未使用】Versace ヴェルサーチ クォーツ メンズ腕時計★176

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収納ケース付きでプレゼントにもおすすめです。
FENDIレディース時計

SEIKO プレサージュ　SARD007
【タングステンとは】
Gショック　G-STEEL　大人気　【希少】　【電波ソーラー】　GST-B100
全ての金属の中で最も融点（溶ける温度 3380℃）が高く、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ金属のため様々な産業分野で広範囲に渡って使用されています。鉄の約2.5倍の強度と重みを備えた高級素材です。 
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ステンレスのミラー仕上げとは異なり、傷が付きにくく美しい鏡面を長く保つことができるのが魅力です。
ロンジン LONGINES L2.786.4 コンクエスト クラシック

SEIKO 4R36-11D0
 
IWC 自動巻き純正　Dバックル付き

TAGHEUER carrera 02 カレラ　45mm
●ブランド：Salvatore Marra（サルバトーレ・マーラ）
シチズン CITIZEN 海外モデル自動巻 腕時計

世田谷ベース　U.S.N　BUSHIP　WRIST WATCH
●定価：24万円位
SEIKO セイコー　オレンジモンスター　余りコマあり　7s26 0350
●メンズサイズ
【早いもの勝ち❢】タフソーラー オールブラック カシオーク GA-B2100
●文字盤カラー：ブラック
腕時計　ロレックス　エクスプローラー1 214270 ブラックアウト
●バンド／ケースカラー：シルバー×ゴールド
海外モデル 新品未使用 シチズン エコドライブソーラー電波 CB0220-85L
●ケースサイズ（リューズ含まず）：約33mm×39mm×厚み約8mm（ガラス含む）
グランドセイコー SBGX209 Grand Seiko
●腕周り：約17.5mm(残りコマ２個)20㎝位まで対応（ベルト調節可）
lip マッハ2000
●ベルト幅：22mm~18 mm
オメガシーマスター200ベンツ針
●重量：約150g
【ちばちばさん専用】アストロン（ASTRON）ソーラー電波ライン
●素材：ステンレススチール（ケース、バンド一部）、サファイアクリスタルガラス（風防）、天然ダイアモンド（12時の1ピース）、超硬タングステン（バンド、ベゼル）
バルカン vulcain 手巻き

SEIKO　6347-5000　セイコー5　ルナカレンダー　自動巻き　時計
●付属品：ブランドオリジナルボックス、取扱説明書、ジャパンジェムクレーディングセンター発行鑑別書
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クレドール　シグノ　GCAR042
タグ紛失しました。
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NOZ 腕時計 ラピスラズリ メカニカル 天然木×天然石
 
限定モデル　セイコー　プロスペックス　アルピニスト　SBDC091

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プロフィールをご理解の上ご購入ください。

LOBOR 新品メンズ時計

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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中古美品　　タグ紛失の為、激安 高級素材、オールミラー仕上げの美しい一本！！天然ダイヤモンド鑑別書付き、タングステン装飾希少！クールなトノー型*高級素材*限定モデル、ダイアモンドを配置激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】激レア★高級感溢れる美の傑作/高級素材*限定モデル 12時位置に天然ダイアモンドを配置した漆黒の文字盤。針やインデックスカラーはゴールドを採用しブラックとの絶妙のコントラストを演出。ガラスは強度に優れ、傷の付きにくいサファイアクリスタルを採用しています。ベゼルとバンドに鏡面仕上げの超硬タングステンを使用した高級感溢れるデザインです。バンド観音式バックルになっておりますので、着脱の際に爪を傷めることもありません。 一応メンズモデルですが、男女を問わずご使用いただけると思います。一般的なレディースモデルよりは多少大きめですが、天然ダイヤの煌きとタングステンの華やかさが強調されると女性の方にもご着用いただけると思います。収納ケース付きでプレゼントにもおすすめです。【タングステンとは】全ての金属の中で最も融点（溶ける温度 3380℃）が高く、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ金属のため様々な産業分野で広範囲に渡って使用されています。鉄の約2.5倍の強度と重みを備えた高級素材です。 ステンレスのミラー仕上げとは異なり、傷が付きにくく美しい鏡面を長く保つことができるのが魅力です。 ●ブランド：Salvatore Marra（サルバトーレ・マーラ）●定価：24万円位●メンズサイズ●文字盤カラー：ブラック●バンド／ケースカラー：シルバー×ゴールド●ケースサイズ（リューズ含まず）：約33mm×39mm×厚み約8mm（ガラス含む）●腕周り：約17.5mm(残りコマ２個)20㎝位まで対応（ベルト調節可）●ベルト幅：22mm~18 mm●重量：約150g●素材：ステンレススチール（ケース、バンド一部）、サファイアクリスタルガラス（風防）、天然ダイアモンド（12時の1ピース）、超硬タングステン（バンド、ベゼル）●付属品：ブランドオリジナルボックス、取扱説明書、ジャパンジェムクレーディングセンター発行鑑別書タグ紛失しました。 プロフィールをご理解の上ご購入ください。

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2022高い素材 激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】 腕時計(アナログ)

58分钟前

2022高い素材 激レア★鏡面研磨仕上★ダイヤ鑑別書付き【限定モデル】 腕時計(アナログ)

¥54,500 ¥29,430

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