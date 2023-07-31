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豪華で新しい Euro 希少 Levis フランス リーバイス505 505 デニム/ジーンズ

商品の説明

Euro Levis 505
Levi's 503BXX

WAREHOUSE Lot DD-1550 ONE WASH
made in France
【お値下げ】ディースクエアード2デニムパンツ
w29 L34
【レア物】clesste クレスト デニム リジット

universal products No tuck wide denim
実寸平置き
HYSTERIC GLAMOUR デニム
w37cm 股下71cm
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HYSTERIC GLAMOUR ヒス フレアデニム ステッチ刺繍 カットオフ
#リーバイス501
⭐︎ジースターロウ⭐︎新品未使用　シティRオルトネロブラック　W28
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HIRO(現KIDILL)リメイク デニムパンツ ユニセックス 美品
#リーバイス505
40’s ビンテージ/Lee 101Z-Denim Pants(センター赤タグ)
#Levi's 505
faxcopyexpress フレアデニムパンツ
#ヴィンテージ
希少 70s リーバイス501 66前期 ダブル赤タブ デニムパンツ
#vintage
インディゴコットン キッチンパンツ　ブルーブルー
#古着
LEVI'S 501 ビックEオリジナル
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AEPFS VAMHRT 3D rendering pleated jeans
カラー···ブルー
TEDMAN ジーンズ
人気モデル···リーバイス 505
70年代 McCampbell マッキャンベル 国産ヴィンテージ　ビンテージ
丈···フルレングス
usa製 ヴィンテージ リーバイス 517 ペンキ ダメージ w34 L ブルー
季節感···春、夏、秋、冬

feng chen wang 21ss ストレートデニム

商品の情報

商品のサイズS
ブランドリーバイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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Euro Levis 505 made in Francew29 L34実寸平置きw37cm 股下71cmこの状態のフランス製505なかなか出ないと思います、サイズ合う方是非！#リーバイス501#Levi's 501#リーバイス505#Levi's 505#ヴィンテージ#vintage#古着#ユーロヴィンテージカラー···ブルー人気モデル···リーバイス 505丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬

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ブランドリーバイス
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豪華で新しい Euro 希少 Levis フランス リーバイス505 505 デニム/ジーンズ

14分钟前

豪華で新しい Euro 希少 Levis フランス リーバイス505 505 デニム/ジーンズ

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
4
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出品者

147e2ad09

 1969

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147e2ad09
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ユーロリーバイス505 フランス製

ユーロリーバイス505 フランス製


ユーロリーバイス505 フランス製｜PayPayフリマ

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Dead stock】80's LEVI'S 505 / 90's LEVI'S 501 / 90's LEVI'S 901

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90s USA製 Levi'sリーバイス 505 デニムパンツ w29 - Sixpacjoe Web Shop

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