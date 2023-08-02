訳あり商品 カメ子カメ男 新品未開封 ED20 キミに名前をつけてあげなきゃね。 サイン入り 版画

下北沢のDDD ARTギャラリーのイベントにて抽選販売された作品になります。

yoshipresson様専用版画2点



ヒロ ヤマガタ ル•スキー AP版 41/50 シルクスクリーン

作品名

美品 村上隆 ロータスフラワー(ピンク) EDポスター 版画 ED300

キミに名前をつけてあげなきゃね。

版画家 内間アンセイ 代表作 森の屏風シリーズの１点 ap 直筆サイン有



新品未開封 カメ子カメ男 ED20 サイン入り キミに名前をつけてあげなきゃね。

作者名

東京芸術大学版画カレンダー 1987 Atelier C-12

カメ子カメ男

世界限定300部 初版 進撃の巨人 浮世絵木版画「巨人襲来之図」



雪下まゆ "bipolar" inside / outside エディション作品

技法

織田広喜 版画

ジークレー

【新品】小林ラン まだ明るいうちから 額装込/送料込



リトグラフ「黒いリボンの帽子を被った少女」

サイズ

マルセル・グロマイアーのリトグラフ

H378 W455

上前智祐◆シルクスクリーン◆2002年◆28部◆鉛筆サイン◆額装◆具体美術協会



複製画（印刷） 福沢一郎 花 文化勲章受章 巨匠 名品 K178

エディション

♦豊原国周 明治時代 歌舞伎 役者絵 木版画 コレクション 骨董品 アンティーク

20

ジョアン フック(Joanne Hook) 絵画 熱帯魚 オフセットリトグラフ



宮田雅之木版画 「江戸の女」88/300 限定真正品

額装

収集品 お譲りします 19世紀 「B. BORGHI アジア図」 西洋古地図

なし

美品 橋本明治 杉戸絵「桜」手摺木版画 限定品 作品証明シール有り 刷込サイン有



モナ ヨハンソン オリジナル リトグラフ プレスト通り スウェーデン 北欧

サイン

orignal Etching LIMITED EDITION スノーマン版画

直筆サイン入り

yoshipresson様専用版画2点



ヒロ ヤマガタ ル•スキー AP版 41/50 シルクスクリーン

状態

美品 村上隆 ロータスフラワー(ピンク) EDポスター 版画 ED300

新品 未開封

版画家 内間アンセイ 代表作 森の屏風シリーズの１点 ap 直筆サイン有



新品未開封 カメ子カメ男 ED20 サイン入り キミに名前をつけてあげなきゃね。

ご発送方法

東京芸術大学版画カレンダー 1987 Atelier C-12

ギャラリーから送られて来たままの状態でご発送させて頂きます。

世界限定300部 初版 進撃の巨人 浮世絵木版画「巨人襲来之図」



雪下まゆ "bipolar" inside / outside エディション作品

商品は手元に御座いますので早めにご発送させて頂きます。

織田広喜 版画



【新品】小林ラン まだ明るいうちから 額装込/送料込

～ 大変申し訳御座いませんが以下の事をご理解頂きご参加お願い致します ～

リトグラフ「黒いリボンの帽子を被った少女」



マルセル・グロマイアーのリトグラフ

売上金、クレカ等で直ぐに決済可能な方、最後までお取引可能な方、商品到着後スムーズに受け取り連絡可能な方のみご購入お願い致します。

上前智祐◆シルクスクリーン◆2002年◆28部◆鉛筆サイン◆額装◆具体美術協会



複製画（印刷） 福沢一郎 花 文化勲章受章 巨匠 名品 K178

Backsideworks バックサイドワークス 村上隆 草間彌生 奈良美智 ロッカクアヤコ 山本麻友香 中村萌 TIDE 長場雄 平子雄一 花井祐介 Face Oka JAVIER CALLEJA ハビアカジェハ Hebru Brantley Roby Dwi Antono Stickymonger KYNE Backside works. KAWS BANKSY 山口歴 アドリアナオリバー ダニエルアーシャム MADSAKI Mr. JUN OSON 愛☆まどんな 天野タケル LABUBU BOTANIZE Yu Nagaba HAROSHI BE@RBRICK Ly いでたつひろ 空山基 友沢こたお tide rei nakanishi ED20 未開封 カメ子カメ男 シルクスクリーン キミに名前をつけてあげなきゃね。backsideworks ハシヅメユウヤ ロッカクアヤコ kyne 村上隆

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

下北沢のDDD ARTギャラリーのイベントにて抽選販売された作品になります。作品名キミに名前をつけてあげなきゃね。作者名カメ子カメ男技法ジークレーサイズH378 W455エディション20額装なしサイン直筆サイン入り状態 新品 未開封ご発送方法 ギャラリーから送られて来たままの状態でご発送させて頂きます。 商品は手元に御座いますので早めにご発送させて頂きます。 ～ 大変申し訳御座いませんが以下の事をご理解頂きご参加お願い致します ～売上金、クレカ等で直ぐに決済可能な方、最後までお取引可能な方、商品到着後スムーズに受け取り連絡可能な方のみご購入お願い致します。Backsideworks バックサイドワークス 村上隆 草間彌生 奈良美智 ロッカクアヤコ 山本麻友香 中村萌 TIDE 長場雄 平子雄一 花井祐介 Face Oka JAVIER CALLEJA ハビアカジェハ Hebru Brantley Roby Dwi Antono Stickymonger KYNE Backside works. KAWS BANKSY 山口歴 アドリアナオリバー ダニエルアーシャム MADSAKI Mr. JUN OSON 愛☆まどんな 天野タケル LABUBU BOTANIZE Yu Nagaba HAROSHI BE@RBRICK Ly いでたつひろ 空山基 友沢こたお tide rei nakanishi ED20 未開封 カメ子カメ男 シルクスクリーン キミに名前をつけてあげなきゃね。backsideworks ハシヅメユウヤ ロッカクアヤコ kyne 村上隆

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

♦豊原国周 明治時代 歌舞伎 役者絵 木版画 コレクション 骨董品 アンティークジョアン フック(Joanne Hook) 絵画 熱帯魚 オフセットリトグラフ宮田雅之木版画 「江戸の女」88/300 限定真正品