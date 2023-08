【新発売】 エルム街の悪夢 フレディの総柄シャツ ビッグサイズXL シャツ

ご覧いただきありがとうございます◎

【商品説明】

1984年に公開された名作ホラー映画、

A Nightmare on Elm Street『エルム街の悪夢』

の殺人鬼 Freddy Krueger フレディ・クルーガーのシャツです◎

個人的にホラー映画の中でトップクラスで1番オリジナルのフレディが好きです◎

WACKO MARIAやPleasuresでも展開しているインパクト大の総柄シャツがきていますの他人と被りたくない個性的な方にオススメです◎

エルム街の悪夢 フレディの総柄シャツ ビッグサイズXL



メンズ、レディース問わずにオーバーサイズやビッグシルエットで◎

【コンディション】

自宅保管の古着やヴィンテージにご理解のある方のご検討お待ちしています(^^)

【サイズ 】

XL

着丈約83cm

肩幅約62cm

身幅約63cm

素人平置き寸法。

メンズ レディース 映画 ムービー movie ファイヤー Y2K 00s 90s 80s ビッグサイズ 開襟シャツ 柄シャツ アロハシャツ サテン ヴィンテージ vintage ビンテージ AOP オールオーバープリント 総柄

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ムービーティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます◎【商品説明】1984年に公開された名作ホラー映画、A Nightmare on Elm Street『エルム街の悪夢』の殺人鬼 Freddy Krueger フレディ・クルーガーのシャツです◎個人的にホラー映画の中でトップクラスで1番オリジナルのフレディが好きです◎WACKO MARIAやPleasuresでも展開しているインパクト大の総柄シャツがきていますの他人と被りたくない個性的な方にオススメです◎メンズ、レディース問わずにオーバーサイズやビッグシルエットで◎【コンディション】自宅保管の古着やヴィンテージにご理解のある方のご検討お待ちしています(^^)【サイズ 】 XL着丈約83cm肩幅約62cm身幅約63cm 素人平置き寸法。

