限定破格!FAITH CONNEXION ペイント モッズコート

◆商品名◆

FAITH CONNEXION

フェイスコネクション

ペイントモッズコート

sizeXS(海外オーバーサイズの為、フリーサイズに入れております。)

状態:目立った傷や汚れなし(数回程度着用、年代物の為、多少の傷や汚れなどございますので、中古品であることを予めご理解ください)

AAA 與真司郎さん着用モデル

GRANRODEO 谷山紀章さん着用モデル

他、各著名人、アーティストが愛用されているブランドになります。

ONE OK ROCK Takaさん、Toruさん、BUMP OF CHICKEN 増川弘明さん、ジャスティンビーバーさん、the oral cigerettes(オーラル) 山中拓也さん、BIGBANG G-DRAGONさん、カニエウエストさん...

出品日:2023/06/23

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フェイスコネクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

