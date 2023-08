ドクターマーチン新品未使用‼️

一度も履いていません。

ライブで履く予定でしたが、履く予定が無くなり出品致します。

一点物になります。

LiSA紅蓮華ツアーでLiSA本人がツアー中に履いていた、ペイントされたドクターマーチンと一緒の感じにペイントショップにてハンドメイドで描いて頂きました。

⚠️ハンドペイントなので左右対象ではありません。

ハンドペイントですので左右のペイント位置やサイズの誤差が御座います。

ペイントは履き続けると剥がれる可能性が御座います。

この事をご了承頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。

⚠️回転率を上げる為定期的に再出品を行います

宜しくお願い致します。

値下げ交渉❌即決⭕️

次のライブに履いていくと目立つと思います。

ご購入検討宜しくお願い致します。

1460 8ホールブーツ

ブーツの価格は29700円

ブーツサイズ、UK6 ・25㎝

カラー···ブラック

履き口···紐

#LiSA

#紅蓮華

#ドクターマーチン

商品の情報 ブランド ドクターマーチン 商品の状態 新品、未使用

