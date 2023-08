サマーアイテム大特価 10500円 【定価34,100円】

【人気完売品】

NOBLE ノーブル コブランジャガード ビスチェ & タイトロングスカート セットアップ

カラー/イエロー 販売価格は、 ¥34,100 です。

立体感のあるジャガード織りの ビスチェ & ロングタイトスカート のセットアップです。上下単体でも使用でき、カジュアルにもフォーマルにも使用できるアイテムです。シーズンを問わずお使い頂けるアイテムです。

【コブランジャガードスカート】

〇裾にかけてさり気なく広がるラインとロング丈が優美な印象

〇フロントに施された深めのスリットで、足さばき良く着用可能

〇ビスチェとのセットアップはもちろん、シンプルなTシャツやブラウスに華奢なサンダルと合わせるだけでスタイルが完成します

〇ホワイトやベージュの同系色でまとめたスタイリングがおススメです

【コブランジャガードビスチェ】

〇シンプルなTシャツやブラウス、タートルニットに合わせるのがおススメ。季節を問わずお使い頂けます

〇デニムや同系色のパンツと相性がいいです

〇ベルトの巻き方や、巻く位置で表情が変化します

【ビスチェ】

サイズ : フリー

着丈 : 23.5㎝(本体中央部分高さ)

ベルト長さ : 107㎝ (一片)

身幅 : 41㎝

【スカート】

サイズ : 36 (Sサイズ相当)

ウエスト幅 : 34㎝

ヒップ : 85㎝

丈 : 85㎝

裾幅 : 55㎝

素材 : アクリル52% ポリエステル40% レーヨン8% (裏地 ポリエスエル)

着用・保管に伴う多少の使用感(細かい擦れやキズ、表面の細かい毛羽立ち等)はあると思われます。

購入後、自宅にて保管をしている品である事をご理解頂いた上、ご検討をお願い致します。

神経質な方、商品細部に渡る状態も気になさる方は購入をお控えください。掲載写真、説明文を確認していただいた上で、商品に少しでもご不安をお持ちの方はトラブル防止のため、購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノーブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ノーブル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

