数量限定価格!! オリンパス OLYMPUS μ [mju:]-II 170 VF 《完動・美品》 フィルムカメラ

数多くある商品の中から、

美品動作品 Nikon F4 レンズ2本セット

こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。

迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。

今回、紹介させていただく商品はこちらでございます。

OLYMPUS μ [mju:]-II 170 VF

■ 外観コンディション

通常使用によるスレキズなどもほとんどなく

ほぼ未使用の外観を保っております。

シャッター室、電池室内も綺麗です。

■ 光学コンディション

ファインダー内はクモリはなく視界良好です。

レンズもチリの混入のほか

カビ、クモリも見られません。

液晶画面は液晶漏れなく表示は鮮明です。

■ 動作チェック

シャッター、ズーム、巻上げ/巻き戻し

フラッシュ、タイマーの各動作確認済です。

問題ございません。

リモコンも動作確認済です。

ボタン・スイッチ類の動作もスムーズです。

万が一、記載のない不具合があった場合

返品対応させていただきますので

安心してお求めください。

■ 附属品

・カメラ本体

・ストラップ

・リモコン

■ 発送方法、返品等について

プロフィールにてご確認ください。

他にも出品しております!

ぜひこちらもご覧ください。

#じゃすみんカメラ

#オリンパス

#OLYMPUS

#フィルムカメラ

#C0834-210300567

商品の情報 ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OLYMPUS μ [mju:]-II 170 VF

■ 外観コンディション

通常使用によるスレキズなどもほとんどなく

ほぼ未使用の外観を保っております。

シャッター室、電池室内も綺麗です。

■ 光学コンディション

ファインダー内はクモリはなく視界良好です。

レンズもチリの混入のほか

カビ、クモリも見られません。

液晶画面は液晶漏れなく表示は鮮明です。

■ 動作チェック

シャッター、ズーム、巻上げ/巻き戻し

フラッシュ、タイマーの各動作確認済です。

問題ございません。

リモコンも動作確認済です。

ボタン・スイッチ類の動作もスムーズです。

万が一、記載のない不具合があった場合

返品対応させていただきますので

安心してお求めください。

■ 附属品

・カメラ本体

・ストラップ

・リモコン

#オリンパス
#OLYMPUS
#フィルムカメラ
#C0834-210300567

