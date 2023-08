【商品説明】

CASEY CASEY NORVEGIENNE PARKA ケイシーケイシー

実物 60s ユーズド 米軍 ジャングルファティーグ コンバット ジャケット 4thモデルです。

wtaps jungle 02 LS/cotton.POPLIN 2

制式名称:COAT,MAN’S,COTTON W/R RIP-STOP POPLIN,OG 107,CLASS 1

AKM B055 COLD WEATHER M-65 L フィールドジャケット



Ten-C PARKA

ノンリップからリップストップ生地に移行した通称4thと呼ばれるアメリカ軍のジャングルファティーグジャケットです。

【デッドストック】90s ベルギー軍 M88 フィールドコート ミリタリー.



コリンボ☆N-1☆38

袖の三角マチ仕様が廃止された69年製の物です。

ル ラブルール社ブラックモールスキン (サイズ0 )



40s US.ARMY M-43 HBT Jacket

その為、大変貴重なお品物になります。

OLMETEX MOLESKIN CUT OFF CT



A.P.C アーペーセー F2 ミリタリージャケット フランス軍 リップストップ



60s 70s ビンテージ タイガーストライプ カバーオール ジャケット

ベトナム戦争時に熱帯地域での着用を想定され製作されたリップストップ生地で、引き裂きに強く、軽量で機能的なジャケットは、大きく分けて4度の改良を経ている中で最も完成度の高い最終(4th)モデルです。

M65 フィッシュテールパーカー アメリカ軍物 80s Vintage カーキ



実物軍物 U.S.ARMOR BODY 1969年 デッドストック

特徴のある斜めに配置された胸ポケットは、戦闘で体を伏せた場合に物を取り出しやすいように工夫されました。ジャングルファティーグは、当初採用されていた露出されたボタンやエポレットは廃止され、頑丈さと軽さをもち合わせたリップストップ生地が使用されています。

アメリカ ポリスマン ハイウェイパトロール 襟ボア ボンバージャケット 42



【エンジニアードガーメンツ】マッキーノコート メンズ ベージュ S

ポケットはフロントに4つあり、胸はスラント(斜め)ポケットでウエスト付近のポケットは大きめのマチが付き、容量が拡大し、ポケット下部分には水抜きの為のドレンホールが確認できます。

極美品 米軍 ジャングルファティーグジャケット ビンテージ ミリタリー 迷彩



DEAD‼︎ 40'S ブリティッシュアーミー ブッシュJK(夏用) AERTEX

アメリカの軍人さんが実際に着ていたused品な為、軍物マニアにはたまらない一品。

‼️極美品‼️alpha industries アルファインダストリーズN3B XS



最終値下)ジョニーデップ着 カーハートデトロイトジャケットモスグリーン

ジャングル内で肌を覆い守るだけではなく、機能的で耐久性を保ちながら軽量化を追求されたU.S.Militaryの名品です。コレクター的価値もあるジャケットは本物にしか出せない雰囲気を醸し出しています。

ECWCS Level7 モンスターパーカー BAF社製 ブラック アウター



THE NORH FACE MARTIS COAT Lサイズ 新品同様

【サイズ】

定価30800円・ティンバーランド・アウター・Sサイズ

表記:SMALL-LONG

portvelワークジャケット/ TYPE-4 ワークパンツ

肩幅:44㎝(肩縫い目間・直線)

ドイツ軍《ユーロ古着》ミリタリー ヴィンテージ フィールドパーカー メンズL

身幅:55㎝(脇下・直線)

マルタン マルジェラ M65 ジャケット トムヨーク ここのえ オイルド

袖丈:63㎝(肩先~袖先)

ego tripping エゴトリッピング ロイヤルネイビー スモック hyke

着丈:82㎝(後襟下~裾先)

マハリシ ナイロン カモフラ モッズコート

(※多少の誤差はお許しください。)

【希少サイズ】デッドストック BLACK357 BDU(LARGE-LONG)



ヒステリックグラマー N2B 新品未使用 TMT キムタク好きな方もぜひ

【素材】

ZANTER JAPAN m-43 field down jacket

綿100%

TENDERLOIN Fatigue JKT S 未使用



STRIPES FOR CREATIVE PULLOVER JACKET

【カラー】

トモダチ作戦 MA-1 JAPAN×USA

カーキ

JeanPaulGaultier Y2K vintage ストライプ ジャケット



THE REAL McCOY's M-65 FIELD JACKET 中古

【コンディション】

Scott MA-1 ミリタリージャケット 総刺繍 アメリカン カジュアル

軍放出のUSED品になります。

WTAPS WMILL-LS 01 LS NYCO. RIPSTOP2



ヒステリックグラマー プリマロフト N-3B ミリタリー ジャケット 迷彩

※元からのヴィンテージ品になります。

US軍ゴアテックスパーカ COLD WEATHER

着用に問題はなく古着慣れされている方なら問題なく着用いただけるコンディションです。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

