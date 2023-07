【超安い】 複製原画　A3サイズ　三上ミカ　夏色 艶 メロンブックス　キャラファイングラフ キャラクターグッズ

複製原画 A3サイズ 三上ミカ 夏色 艶 by Melonbooks Girls Collection 2021 summer キャラファイングラフ 定価16500円

○サイズ

鑑賞域:297×420mm

額:442×565mm

○素材

フレーム:樹脂

面材:アクリル

印刷紙:キャラファイン専用紙

【印刷方法について】

印刷方法:CHARA-FINE ーキャラファインー

定価16500円

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

