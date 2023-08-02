【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ

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商品の説明
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RHC ロンハーマン オーバーサイズガーゼシャツ インディゴ ダンガリー デニム
必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。
DOG TOWN ドッグタウン 総柄シャツ 長袖 赤 レッド ロゴ刺繍 90s
パタゴニア パタロハ バナナリーフ M 緑 アロハ 半袖シャツ 廃盤
以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪
【未使用】nonnative WORKER SHIRT JACKET サイズ３
ドライボーンズ ハワイアンシャツ SPIDER WEB ブラック XL 42
＜＜ 商品概要 ＞＞
【希少カラー】ヒステリックグラマー☆バック刺繍ロゴ 希少 オープンカラーシャツ
【極美品】FUCT×FTP Lサイズ 激レア
◼️ブランド
ANGELO LITRICO style at C&A
USA製 THOM BROWNE. トムブラウン コーデュロイ シャツ ピンク
PENDLETON ペンドルトン
gr10k ハーフジップ トレーナー
Jordan ウォームアップジャージ 半袖シャツ nike マイケル ジョーダン
◼️アイテム
VISVIM LUMBER SHIRTS L/S CRASH size1
オリオン プルオーバーシャツ
ウールシャツ
TENDER Co. TYPE420 Tail Shirt アイリッシュコットン
cyber dyne ガーゼシャツ サイバーダイン
◼️状態
90s ISSEY MIYAKE イッセイミヤケメン ストライプレーヨンシャツ
目立った傷や汚れ無しの極美品
《希少》ハーレーダビッドソン☆半袖シャツ L デカロゴ ホワイト
NEIGHBORHOOD / コットンアロハシャツ / ワンポイントロゴ
※写真にて掲載しております。
STUSSY ヒッコリー刺繍デニムシャツ ワークシャツ 希少 OLD
画像のご確認お願いします。
02年製 patagonia ACシャツ 半袖 開襟 オープンカラー 波柄 魚
50s vintage rayon shirt
◼️付属品
ナンバーナイン タイム期 01ss スカルシャツ archive
無し
Polo by Ralph Laurenレーヨン総柄シャツM VINTAGE
ANCELLM LINENSUEDE OVERSIZED LS SHIRT
◼️カラー
RATS ラッツコットンオンブレチェックシャツ ブラウン
レッド
山と道 UL shirts 半袖 ブラック Lサイズ 未使用品
C.E / TRIAD WORK SHIRT / サイズL
◼️平置き実寸サイズ
【USA】DODGERS OPEN SHIRTS【MLB】
【完売品】SUPREME 刺繍ロゴ Work Shirt 半袖 新品未使用
M
RafSimons ロゴパッチシャツ ラフシモンズ
【定価¥39,600】AUBETT CLEAR BROAD OVER SHIRT
着丈：約72cm
☆超希少☆ EPOCA UOMO エポカウォモ 花柄 ボタニカル サイズL
スラムダンク 湘北ジャージXL
身幅：約49cm
BURBERRY バーバリー ノバチェック オーバーサイズシャツ サイズXS
《Johnny blaze》光沢 denim jacket hip-hop
肩幅：約42.5cm
penney's 60's 開襟シャツ ペニーズ ボックス丈
【OAMC】半袖シャツ
袖丈：約57.5cm
AURALEE ｜ オーラリー OPEN COLLARED SHIRTS
ifsixwasnine TXS-G/M
※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。
即発送 ネイバーフッド 21SS LOGGER C-SHIRT BLUE
50〜60s HILTON ボーリングシャツ
スタジオダルチザン 14ozデニムウエスタンシャツ D5571 サイズ40
◼️配送
TENDERLOIN コーデュロイ シャツ キムタク着 木村拓哉 色違い
簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。
【希少】コムデギャルソンオムプリュス 花柄 長袖シャツ AD1998
ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。
40s〜50s unknown アロハシャツ バックパネル カジキ ビンテージ
DAIWA PIER39 フランネル シャツ ブラックウォッチ ネルシャツ
山と道 UL Shirt Glacier white Lサイズ
◼️購入元
80s ビンテージ MLB シンシナティー レッズ ベースボールシャツ USA製
大手ブランド買取店
☆美品☆トムブラウン オックスフォード シャツ チェック 2 メンズ
ストアのオークション(鑑定済み)
The North face ヌプシシャツ
LeftAlone柄シャツ
kolor セットアップ シャツ ハーフパンツ 緑 オリーブ
※鑑定済みの正規品のみ販売しております！
ペンドルトン コットン１００％ 長袖シャツ チェック柄 ブラウン 美品
※即購入OKです！
Naptime プルオーバーパーカー 総柄Black
Prada アロハシャツ
素人検品の為、見落としがあるかもしれません。
8-8 CALIBAN カリバン ストライプ長袖シャツ M/L
あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。
シャツ【 JUNYA WATANABE MAN】
【極美品】FranCisT_MOR.K.S フランネル シャツジャケット
どうぞよろしくお願い致します。
SunnySideUp RemakeDenimPanelShirts
商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
ペンドルトン
商品の状態
未使用に近い
お値下げ中！セレクトオーダーワイシャツ仕立て券/三越伊勢丹(16A5)
WTAPS 21AW LS/COTTON/DENIM
Dsquared2 デニムシャツ
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チャレンジャー CHALLENGER オープンカラーワークシャツ SAX
WTAPS オクスフォードシャツ
ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪＜＜ 商品概要 ＞＞◼️ブランドPENDLETON ペンドルトン◼️アイテムウールシャツ◼️状態 目立った傷や汚れ無しの極美品※写真にて掲載しております。画像のご確認お願いします。◼️付属品無し◼️カラーレッド◼️平置き実寸サイズM着丈：約72cm身幅：約49cm肩幅：約42.5cm袖丈：約57.5cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◼️配送簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。◼️購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)※鑑定済みの正規品のみ販売しております！※即購入OKです！素人検品の為、見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。
商品の情報
商品のサイズ
M
ブランド
ペンドルトン
商品の状態
未使用に近い
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【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ
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(税込) 送料込み
10
15
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
トップス
シャツ
50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
5550ed072bfadb
1905
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (15)
【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ
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