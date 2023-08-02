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【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ

商品の説明

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RHC ロンハーマン オーバーサイズガーゼシャツ インディゴ　ダンガリー　デニム
必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。
DOG TOWN ドッグタウン 総柄シャツ 長袖 赤 レッド ロゴ刺繍 90s

パタゴニア パタロハ　バナナリーフ　M 緑　アロハ　半袖シャツ　廃盤
以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪
【未使用】nonnative WORKER SHIRT JACKET サイズ３

ドライボーンズ　ハワイアンシャツ　SPIDER WEB ブラック　XL 42
＜＜ 商品概要 ＞＞
【希少カラー】ヒステリックグラマー☆バック刺繍ロゴ 希少 オープンカラーシャツ

【極美品】FUCT×FTP Lサイズ　激レア
◼️ブランド
ANGELO LITRICO 　style at C&A

USA製 THOM BROWNE. トムブラウン コーデュロイ シャツ ピンク
PENDLETON 　ペンドルトン
gr10k ハーフジップ　トレーナー

Jordan ウォームアップジャージ　半袖シャツ nike マイケル　ジョーダン
◼️アイテム
VISVIM LUMBER SHIRTS L/S CRASH size1

オリオン　プルオーバーシャツ
ウールシャツ
TENDER Co. TYPE420 Tail Shirt アイリッシュコットン

cyber dyne ガーゼシャツ サイバーダイン
◼️状態
90s ISSEY MIYAKE イッセイミヤケメン　ストライプレーヨンシャツ
目立った傷や汚れ無しの極美品
《希少》ハーレーダビッドソン☆半袖シャツ L デカロゴ ホワイト

NEIGHBORHOOD / コットンアロハシャツ / ワンポイントロゴ
※写真にて掲載しております。
STUSSY ヒッコリー刺繍デニムシャツ ワークシャツ 希少 OLD
画像のご確認お願いします。
02年製 patagonia ACシャツ 半袖 開襟 オープンカラー 波柄 魚

50s vintage rayon shirt
◼️付属品
ナンバーナイン タイム期　01ss スカルシャツ　archive
無し
Polo by Ralph Laurenレーヨン総柄シャツM VINTAGE

ANCELLM LINENSUEDE OVERSIZED LS SHIRT
◼️カラー
RATS ラッツコットンオンブレチェックシャツ　ブラウン
レッド
山と道　UL shirts 半袖　ブラック　Lサイズ　未使用品

C.E / TRIAD WORK SHIRT / サイズL
◼️平置き実寸サイズ
【USA】DODGERS OPEN SHIRTS【MLB】

【完売品】SUPREME 刺繍ロゴ Work Shirt 半袖 新品未使用
M
RafSimons ロゴパッチシャツ　ラフシモンズ

【定価¥39,600】AUBETT CLEAR BROAD OVER SHIRT
着丈：約72cm
☆超希少☆ EPOCA UOMO エポカウォモ　花柄　ボタニカル　サイズL

スラムダンク 湘北ジャージXL
身幅：約49cm
BURBERRY バーバリー ノバチェック　オーバーサイズシャツ　サイズXS

《Johnny blaze》光沢　 denim jacket hip-hop
肩幅：約42.5cm
penney's 60's 開襟シャツ ペニーズ ボックス丈

【OAMC】半袖シャツ
袖丈：約57.5cm
AURALEE ｜ オーラリー OPEN COLLARED SHIRTS

ifsixwasnine TXS-G/M
※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。
即発送 ネイバーフッド 21SS LOGGER C-SHIRT BLUE

50〜60s HILTON ボーリングシャツ

スタジオダルチザン 14ozデニムウエスタンシャツ D5571 サイズ40
◼️配送
TENDERLOIN コーデュロイ シャツ キムタク着 木村拓哉 色違い
簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。
【希少】コムデギャルソンオムプリュス　花柄　長袖シャツ　AD1998
ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。
40s〜50s unknown アロハシャツ　バックパネル　カジキ　ビンテージ

DAIWA PIER39 フランネル シャツ ブラックウォッチ ネルシャツ

山と道　UL Shirt Glacier white Lサイズ
◼️購入元
80s ビンテージ MLB シンシナティー レッズ ベースボールシャツ USA製
大手ブランド買取店
☆美品☆トムブラウン オックスフォード シャツ チェック 2 メンズ
ストアのオークション(鑑定済み)
The North face ヌプシシャツ

LeftAlone柄シャツ

kolor セットアップ シャツ ハーフパンツ 緑　オリーブ
※鑑定済みの正規品のみ販売しております！
ペンドルトン　コットン１００％　長袖シャツ　チェック柄　ブラウン　美品
※即購入OKです！
Naptime プルオーバーパーカー 総柄Black

Prada アロハシャツ
素人検品の為、見落としがあるかもしれません。
8-8 CALIBAN カリバン　ストライプ長袖シャツ　M/L
あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。
シャツ【 JUNYA WATANABE MAN】

【極美品】FranCisT_MOR.K.S フランネル　シャツジャケット
どうぞよろしくお願い致します。

SunnySideUp RemakeDenimPanelShirts

商品の情報

商品のサイズM
ブランドペンドルトン
商品の状態未使用に近い

お値下げ中！セレクトオーダーワイシャツ仕立て券/三越伊勢丹(16A5)

WTAPS 21AW LS/COTTON/DENIM

Dsquared2 デニムシャツ

AURALEE BIG HALF SLEEVED SHIRT

WACKO MARIAワコマリア20SS ボブマーリー開襟シャツシャツ

チャレンジャー　CHALLENGER オープンカラーワークシャツ　SAX

WTAPS オクスフォードシャツ
ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪＜＜ 商品概要 ＞＞◼️ブランドPENDLETON 　ペンドルトン◼️アイテムウールシャツ◼️状態 目立った傷や汚れ無しの極美品※写真にて掲載しております。画像のご確認お願いします。◼️付属品無し◼️カラーレッド◼️平置き実寸サイズM着丈：約72cm身幅：約49cm肩幅：約42.5cm袖丈：約57.5cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◼️配送簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。◼️購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)※鑑定済みの正規品のみ販売しております！※即購入OKです！素人検品の為、見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドペンドルトン
商品の状態未使用に近い

【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ

9分钟前

【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ

¥19,480 ¥14,610

(税込) 送料込み
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出品者

5550ed072bfadb

 1905

本人確認済
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5550ed072bfadb
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海外限定】 パーカー プルオーバーフーディ ジェームス レブロン

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