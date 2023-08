【一部予約販売中】 50~60s 《美品》PENDLETON ビンテージ ウールシャツ シャツ

ご覧いただきありがとうございます。

RHC ロンハーマン オーバーサイズガーゼシャツ インディゴ ダンガリー デニム

必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。

以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

<< 商品概要 >>

◼️ブランド

PENDLETON ペンドルトン

◼️アイテム

ウールシャツ

◼️状態

目立った傷や汚れ無しの極美品

※写真にて掲載しております。

画像のご確認お願いします。

◼️付属品

無し

◼️カラー

レッド

◼️平置き実寸サイズ

M

着丈:約72cm

身幅:約49cm

肩幅:約42.5cm

袖丈:約57.5cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

◼️配送

簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。

ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。

◼️購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

※鑑定済みの正規品のみ販売しております!

※即購入OKです!

素人検品の為、見落としがあるかもしれません。

あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。

どうぞよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ペンドルトン 商品の状態 未使用に近い

