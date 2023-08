【予約受付中】 アンダーカバー UNDERCOVER ジャケット　レア　初期 SCAB ミリタリージャケット

UNDERCOVER

なかなか出てこない商品です。

2シーズンくらい着用して、長期保管しておりました。

このシーズンの特徴で糸で荒く手縫いをする手法をとられていて、ワッペンに手縫いでかがってカスタムいます。

5枚目の画像参照

もし嫌なら切って下さい。

すぐにとれます。

古着、中古になりますので神経質な方はご遠慮ください。

すり替え防止のため返品はご遠慮いただきます。

ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 やや傷や汚れあり

UNDERCOVERアンダーカバーSCAB ジャケット ダークブラウンサイズ Lなかなか出てこない商品です。2シーズンくらい着用して、長期保管しておりました。このシーズンの特徴で糸で荒く手縫いをする手法をとられていて、ワッペンに手縫いでかがってカスタムいます。5枚目の画像参照もし嫌なら切って下さい。すぐにとれます。古着、中古になりますので神経質な方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品はご遠慮いただきます。ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。#travisscott #トラヴィススコット#MartinMargiela #マルタンマルジェラ#RAFSIMONS #ラブシモンズ#COMMEdesGARÇONS #コムデギャルソン#NUMBER (N)INE #ナンバーナイン#UNDERCOVER #アンダーカバー#Neighborhood #ネイバーフッド#Wtaps #ダブルタップス#soph #ソフ#engineeredgarments #エンジニアードガーメンツ#needles #ニードルズ#sacai #サカイ#nonnative #ノンネイティブ#unused #アンユーズド#HenderScheme #エンダースキーマ#comoli #コモリ#auralee #オーラリー#ACNE #アクネ#supreme #シュプリーム#ACNE #アクネ#CELINE #セリーヌ#Driesvannoten #ドリスヴァンノッテン#SAINTLAURENT #サンローラン#Fragment #フラグメント#HF #藤原ヒロシ#Neighborhood #ネイバーフッド#Wtaps #ダブルタップス#SOPH #ソフ

