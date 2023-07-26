贅沢 ソルガレオ&ルナアーラGX　③ その他

【状態について】

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全てプレイ用とさせていただきます。

遊戯王PRISMATIC ART COLLECTION 1箱

確認しましたが、特に目立つ傷やへこみはございません。素人判断ですので、気になる方は購入をご遠慮下さい。裏面の状態などはコメント頂けましたら写真を追加いたします。

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