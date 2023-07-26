激安本物 emma スモールバッグ　早い者勝ち ハンドバッグ

スムースレザーのスモールバッグ.
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*べジタブルタンニングのスムースレザーバッグ.
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*ゴールドメタルのファスナー開閉.
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*内側ポケット1つ.
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*補強されたレザーの底.
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*メタルバックルで取り外し可能なレザーのショルダーストラップ.
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*肩掛けまたは斜め掛け可能.
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*A.P.C.ロゴの刻印入りゴールドメタルのロック.
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*ゴールドの'A.P.C.RueMadameParis'ロゴ刻印.
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*裏地付.
新品未使用品 オーストリッチ ハンドバッグ
*Emmaバッグの小さいバージョン.
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美品ベルニアルマGM
サイズ: 22 x 14.7 x 10.5 cm.
Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ
表側 牛革
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ferragamo フェラガモ ハンドバッグ ロック ガンチーニ 金具 鍵
大阪の阪急で購入しました。
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数回使用しました。
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今では完売しており入手困難ですのでお値下げは不可です。
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宜しくお願い致します。
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スムースレザーのスモールバッグ.*べジタブルタンニングのスムースレザーバッグ.*ゴールドメタルのファスナー開閉.*内側ポケット1つ.*補強されたレザーの底.*メタルバックルで取り外し可能なレザーのショルダーストラップ.*肩掛けまたは斜め掛け可能.*A.P.C.ロゴの刻印入りゴールドメタルのロック.*ゴールドの'A.P.C.RueMadameParis'ロゴ刻印.*裏地付.*Emmaバッグの小さいバージョン.サイズ: 22 x 14.7 x 10.5 cm.表側 牛革大阪の阪急で購入しました。数回使用しました。今では完売しており入手困難ですのでお値下げは不可です。宜しくお願い致します。