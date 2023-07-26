激安本物 emma スモールバッグ　早い者勝ち ハンドバッグ

スムースレザーのスモールバッグ.

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*べジタブルタンニングのスムースレザーバッグ.

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*ゴールドメタルのファスナー開閉.

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*内側ポケット1つ.

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*補強されたレザーの底.

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*メタルバックルで取り外し可能なレザーのショルダーストラップ.

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*肩掛けまたは斜め掛け可能.

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*A.P.C.ロゴの刻印入りゴールドメタルのロック.

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*ゴールドの'A.P.C.RueMadameParis'ロゴ刻印.

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*裏地付.

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*Emmaバッグの小さいバージョン.

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サイズ: 22 x 14.7 x 10.5 cm.

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表側 牛革

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大阪の阪急で購入しました。

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数回使用しました。

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今では完売しており入手困難ですのでお値下げは不可です。

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宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド アーペーセー 商品の状態 未使用に近い

スムースレザーのスモールバッグ.*べジタブルタンニングのスムースレザーバッグ.*ゴールドメタルのファスナー開閉.*内側ポケット1つ.*補強されたレザーの底.*メタルバックルで取り外し可能なレザーのショルダーストラップ.*肩掛けまたは斜め掛け可能.*A.P.C.ロゴの刻印入りゴールドメタルのロック.*ゴールドの'A.P.C.RueMadameParis'ロゴ刻印.*裏地付.*Emmaバッグの小さいバージョン.サイズ: 22 x 14.7 x 10.5 cm.表側 牛革大阪の阪急で購入しました。数回使用しました。今では完売しており入手困難ですのでお値下げは不可です。宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド アーペーセー 商品の状態 未使用に近い

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