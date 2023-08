★未使用品★極美品 ニンテンドー3DSLL ブラック 【メーカー生産終了】

外箱に多少スレや汚れなどございますので、

ご了承ください。

●商品状態

新品同様、本体未使用です。

画像の物が全てになります。

展示品の商品の為、多少の傷がある場合ございます。

写真に掲載しておりますが、箱ダメージ汚れあり。

「ニンテンドー3DS LL ブラック」

任天堂

定価: ¥ 21,384

【セット内容】

・ニンテンドー3DS LL本体(SPR-001) 1台

・専用タッチペン 1本

・SDHCメモリーカード4GB 1個

・ARカード 6枚

・かんたんスタートガイド 1冊

・取扱説明書 1冊

#任天堂

#ゲーム

#GAME

#3DS

#本体

#ブラック

#ブラック

#黒

#クロ

#くろ

#ニンテンドー

#Nintendo

●発送について

プチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。

※即購入OKです。

※ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 新品、未使用

