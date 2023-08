商品ご覧いただきありがとうございます。

中古 CHIPPEWA チペワ ワークブーツ 26cm

(返品の方は受け付けておりませんのでご注意ください)

中古品(vintage item)になりますので、

ご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

※写真に写っているtony lamaの箱は

付属しておりません。

(商品特徴)

になります。

レッド×ブラックの配色になっており、

花柄のデザインが特徴的なウエスタンブーツになっております。

滅多にお目にかかれないアイテムになっておりますので、スペシャルなウエスタンブーツをお探しの方で

サイズの方が合う方 ぜひ履いていただきたいです。

履く頻度が少なかったため出品を致しました。

(ワイズが狭めになっておりますのでご注意ください)

(サイズ)

表記サイズの方は USA 27-1/2 Mex 26-1/2

ワイズが狭めになっております。

(実寸サイズ)

アウトソール約29cm (つま先からかかとまでの直線)

インソール約28cm (つま先からかかとまでの直線)

※中敷のサイズではございません。

ウィズ幅(ワイズ)約9.5cm (アウトソール最大横幅)

(素材)

ブーツの素材はオーストリッチレザー(ダチョウ)

になっております。

その他気になる点ございましたら気軽にご連絡ください。 できる限り迅速な対応を心がけてしますので

よろしくお願い致します。

カラー···レッド

シューズ丈···ミドル

ヒール高さ···3.1~5cm

ブーツ型···ウエスタン

履き口···紐なし

ソールヒール形···太ヒール

素材···本革

柄・デザイン···花柄

#70s

#vintage

#ウエスタンブーツ

#westernboots

#ベルボトム

#フレアパンツ

#ヒッピー

#Y2K

#80s

#90s

#design

#ブーツ

#カウボーイ

#leatherjacket

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

