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激安正規 フェリージ ハンドバッグ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

品名:フェリージ ハンドバッグ
専用★ANTEPRIMA アンテプリマ フィオリトゥーラ ショルダー ★183
品番:09/81/3/DS
極美品　ルイヴィトン　アマゾン　ショルダー バック
サイズ:約31.5×19×6cm 持ち手:約54cm
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素材：ナイロン×レザー
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色：トルトラ×ライトブラウン(トルトラはカーキとブラウンの間のようなお色です)
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付属品：収納袋・革タグ・保証書(期限切れ)
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フェリージ吉祥寺店にて購入。
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革部分はエイジングを感じられる箇所があり、内側キャンバス地にやや汚れを感じる部分があります。他に目立った損傷はありません。

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商品の情報

ブランドフェリージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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品名:フェリージ ハンドバッグ品番:09/81/3/DSサイズ:約31.5×19×6cm 持ち手:約54cm素材：ナイロン×レザー色：トルトラ×ライトブラウン(トルトラはカーキとブラウンの間のようなお色です)付属品：収納袋・革タグ・保証書(期限切れ)フェリージ吉祥寺店にて購入。シャーリング使いが女性らしい、ハンドバッグ。肩にも掛けられる程よい長さのレザーハンドルは、取り外し可能で、クラッチバッグとしてもお使いいただけます。普段使いにはもちろん、パーティーなどの多彩なシーンでお使いいただけます。内側には、小物用ポケットが2つ付いています。革部分はエイジングを感じられる箇所があり、内側キャンバス地にやや汚れを感じる部分があります。他に目立った損傷はありません。

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ブランドフェリージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

激安正規 フェリージ ハンドバッグ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

40分钟前

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8c7fea

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コメント (9)

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