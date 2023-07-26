激安正規 フェリージ ハンドバッグ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

品名:フェリージ ハンドバッグ
専用★ANTEPRIMA アンテプリマ フィオリトゥーラ ショルダー ★183
品番:09/81/3/DS
極美品 ルイヴィトン アマゾン ショルダー バック
サイズ:約31.5×19×6cm 持ち手:約54cm
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素材：ナイロン×レザー
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色：トルトラ×ライトブラウン(トルトラはカーキとブラウンの間のようなお色です)
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付属品：収納袋・革タグ・保証書(期限切れ)
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フェリージ吉祥寺店にて購入。
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シャーリング使いが女性らしい、ハンドバッグ。肩にも掛けられる程よい長さのレザーハンドルは、取り外し可能で、クラッチバッグとしてもお使いいただけます。普段使いにはもちろん、パーティーなどの多彩なシーンでお使いいただけます。内側には、小物用ポケットが2つ付いています。
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FURLA バック ハイパー Ｍ
革部分はエイジングを感じられる箇所があり、内側キャンバス地にやや汚れを感じる部分があります。他に目立った損傷はありません。
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品名:フェリージ ハンドバッグ品番:09/81/3/DSサイズ:約31.5×19×6cm 持ち手:約54cm素材：ナイロン×レザー色：トルトラ×ライトブラウン(トルトラはカーキとブラウンの間のようなお色です)付属品：収納袋・革タグ・保証書(期限切れ)フェリージ吉祥寺店にて購入。シャーリング使いが女性らしい、ハンドバッグ。肩にも掛けられる程よい長さのレザーハンドルは、取り外し可能で、クラッチバッグとしてもお使いいただけます。普段使いにはもちろん、パーティーなどの多彩なシーンでお使いいただけます。内側には、小物用ポケットが2つ付いています。革部分はエイジングを感じられる箇所があり、内側キャンバス地にやや汚れを感じる部分があります。他に目立った損傷はありません。