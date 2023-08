大阪のバンド、ゆれるが2012年に北海道限定で販売したデモCDです。

200枚限定のレア物です。

ボーカルあみさんのサインが入っています。

1.ヒカンテキサイボウ

2.ヒビ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

