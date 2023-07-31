本店は × 裏起毛NANGA SUBU　TAKIBI カーキ SANDAL WINTER サンダル

★いいね♡ごとに値下げ★

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¥11,999 →

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【新品】Name. ムートン サンダル ブラウン 26

【SUBUオリジナル起毛の難燃をお探しの方】

ビルケンシュトック ヴァレンティノ サンダル

⚠︎※初期デザイン以外の商品は裏起毛ではないのでご注意ください。

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■新品・未使用

送料込☆LIQUIDウェイクボード 板 ブーツ ビンディング セット 26~27



アディダス イージースライド オニキス 28.5

■サイズ 2 (JP26-27.5cm)希少

NANGA×TEVA TERRA FI FIVE サイズ28cm

■カラー

美品 バーニーズニューヨーク 26 グルカサンダル ネイビー レザー 夏 革靴

KHA(カーキ)

BIRKENSTOCK ビルケンシュトック サンダル 40



新品 BIRKENSTOCK モンタナ ジェットブラック/ブラック 41

■生地 ポリエステル、アラミド繊維混紡

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（難燃素材 : TAKIBI）

BIRKENSTOCK ビルケン BOSTON ボストン 42 JY373-42

■ソール 合成ゴム

hender scheme キャタピラー サイズ6



GUCCI グッチ ニュープリンスタウン GG 25㎝ ファブリックファー 6



Nunber(N)ine モダンエイジ期ウィングチップシューズ

■NANGAといえばTAKIBI難燃素材ですが、SUBUとのコラボにより、見た目も機能も言うことなしの、めちゃくちゃお洒落な一足です。AURORAも良いですが、全てにおいてTAKIBIが勝ると思いますので、キャンプだけではなくタウンユースでもガンガン履きこなしてほしいです。

【別注】BIRKENSTOCK ZURICH/サンダル 40 ビューティ&ユース



BIRKENSTOCK ビルケン BOSTON ボストン 41 ブラウン

■今期のアップデートバージョンはインナーがモコモコに変わってしまっておりますので、コチラがSUBUオリジナル起毛の希少モデルとなります！お間違いなく！！写真ご確認ください！！

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■コーデは基本何にでも合いますが、ブラックのパンツ、もしくはデニムがイイと思います。タウンユースだと白パンツに合わせるのもイイです！色の相性がめちゃくちゃイイカーキです。ボトムの細い太いに関係なく全部に似合ってしまうのがSUBUの優秀なところです。秋の始まりから春先まで一年を通して割と長く使える所が優秀です。めちゃくちゃお洒落に履きこなせると思いますので是非。黒パン。明るい系トップス。カーキのSUBU×NANGA ！！最高にカッコイイです。

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★コットンライクなタキビ生地を使用したウインターサンダル。生地にはコットンライクな”TAKIBI"を採用し、オリジナルテイストに仕上げております。

定番！BIRKENSTOCK ボストン レザー ブラウン 茶 40 26.0cm



最終値下げ adidas イージー フォームランナー MXシンダー 28.5

“TAKIBI”を採用することで、焚き火シーンでも気軽に履くことができます。

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■SUBUオリジナルの起毛加工で内側の保温性を担保し、4層構造のインソールが抜群の履き心地をつくりだしてくれます。

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アウトドアシーンではもちろんのこと、ちょっとしたお買い物などにも重宝するアイテムとなっております。

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■こちらの商品は燃えにくい難燃素材を使用しておりますが、不燃素材ではございません。

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熱により焦げたり、溶けて穴が開くことがございます。

26cm◆K-SLIDE BOYZNTHEHOOD DOUGHBOY

直火または火の粉には十分ご注意の上ご使用くださいませ。

BIRKENSTOCK キョウト サンダル スエード 40 26.0cm

#難燃

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#SUBU

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#オリジナル起毛

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#NANGA

BIRKENSTOCK KYOTO ジャーナルスタンダード別注 41 26.5

#希少サイズ

BIRKENSTOCK Boston BS ビルケン ボストン 40

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【即日発送】adidas YEEZY Slide BONE 27.5cm

#カーキ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

★いいね♡ごとに値下げ★¥11,999 → 【SUBUオリジナル起毛の難燃をお探しの方】⚠︎※初期デザイン以外の商品は裏起毛ではないのでご注意ください。■新品・未使用■サイズ 2 (JP26-27.5cm)希少■カラーKHA(カーキ)■生地 ポリエステル、アラミド繊維混紡（難燃素材 : TAKIBI）■ソール 合成ゴム■NANGAといえばTAKIBI難燃素材ですが、SUBUとのコラボにより、見た目も機能も言うことなしの、めちゃくちゃお洒落な一足です。AURORAも良いですが、全てにおいてTAKIBIが勝ると思いますので、キャンプだけではなくタウンユースでもガンガン履きこなしてほしいです。■今期のアップデートバージョンはインナーがモコモコに変わってしまっておりますので、コチラがSUBUオリジナル起毛の希少モデルとなります！お間違いなく！！写真ご確認ください！！■コーデは基本何にでも合いますが、ブラックのパンツ、もしくはデニムがイイと思います。タウンユースだと白パンツに合わせるのもイイです！色の相性がめちゃくちゃイイカーキです。ボトムの細い太いに関係なく全部に似合ってしまうのがSUBUの優秀なところです。秋の始まりから春先まで一年を通して割と長く使える所が優秀です。めちゃくちゃお洒落に履きこなせると思いますので是非。黒パン。明るい系トップス。カーキのSUBU×NANGA ！！最高にカッコイイです。★コットンライクなタキビ生地を使用したウインターサンダル。生地にはコットンライクな”TAKIBI"を採用し、オリジナルテイストに仕上げております。“TAKIBI”を採用することで、焚き火シーンでも気軽に履くことができます。■SUBUオリジナルの起毛加工で内側の保温性を担保し、4層構造のインソールが抜群の履き心地をつくりだしてくれます。 アウトドアシーンではもちろんのこと、ちょっとしたお買い物などにも重宝するアイテムとなっております。 ■こちらの商品は燃えにくい難燃素材を使用しておりますが、不燃素材ではございません。熱により焦げたり、溶けて穴が開くことがございます。直火または火の粉には十分ご注意の上ご使用くださいませ。#難燃#SUBU#オリジナル起毛#NANGA#希少サイズ#希少カラー#カーキ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナンガ 商品の状態 新品、未使用

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