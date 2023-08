【福袋セール】 PRIMEBLUE 【新品】adidas リラックス L ワイドレッグパンツ その他

【新品】adidas PRIMEBLUE リラックス ワイドレッグパンツ L

アディダスのリラックスワイドレッグパンツ、トラックパンツ、ジャージ 完売品のブラック、Lサイズです。

バレンシアとのコラボのようなワイドなシルエットです。

こちらはウィメンズのアイテムですが、ドローコードが付いた伸縮性のウエストになっており、メンズにもおすすめのサイズ感となっています。

当方身長170cmくらいで、画像4枚目が着画となります。

参考にどうぞ!

カラー:ブラック

サイズ:L(ウエスト63cm、股上35cm、わたり幅32cm、裾幅33cm、股下73.5cm)

素材:綿50%、ポリエステル43%、ポリウレタン7%

状態:新品未使用、タグ付き

・リラックスフィット

・ドローコードが付いた伸縮性のウエスト

・ワイドレッグトラックパンツ

・両サイドにジップポケット

・Category:ウェア・服

・商品番号:GD2273

・色:ブラック

・生産国:Cambodia,Indonesia

・モデル:GD2273 (ブラック)

・コレクション:Primeblue

コンパクトに畳んで発送するので、多少の畳みシワはご了承ください。

即購入していただけるのであれば、多少の値引きは考えようと思います!お気軽にコメントください!

こちら在庫最後になりますので、欲しい方はお早めにどうぞ!

不明点がありましたらご質問ください!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

