LittleBig 20ss ドリズラージャケットになります。

LittleBigのアーカイブになります。

定価:60500円(税込み)

2年前に購入しましたが、系統が変わったため出品させていただきます。特に目立った傷はないです。

また、サイズはゴールデンサイズのMです。着画もMです。

また、画像3枚目にサイズの詳細書いております。

リトルビッグと言えばテーラードですが、その上質な生地と縫製を用いた至高のライトアウターです。

どんな服装にも間違いない色合いと洗練されたシルエットで満足度がとても高いものとなっております。

この時期ですと、Tシャツにこのジャケットで全然いけると思います。デニムと合わせるのが個人的に好みです

*ドリズラージャケットとはもともと小雨が降る中でもスポーツができるよう、シャリ感のある素材で作られたアウターのこと。

タグは大変申し訳ございませんがありません。大阪のセレクトショップで購入したので、確実に正規品です。

カラー···パープル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リトルビッグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LittleBig 20ss ドリズラージャケットになります。LittleBigのアーカイブになります。定価:60500円(税込み)2年前に購入しましたが、系統が変わったため出品させていただきます。特に目立った傷はないです。また、サイズはゴールデンサイズのMです。着画もMです。また、画像3枚目にサイズの詳細書いております。リトルビッグと言えばテーラードですが、その上質な生地と縫製を用いた至高のライトアウターです。どんな服装にも間違いない色合いと洗練されたシルエットで満足度がとても高いものとなっております。この時期ですと、Tシャツにこのジャケットで全然いけると思います。デニムと合わせるのが個人的に好みです*ドリズラージャケットとはもともと小雨が降る中でもスポーツができるよう、シャリ感のある素材で作られたアウターのこと。タグは大変申し訳ございませんがありません。大阪のセレクトショップで購入したので、確実に正規品です。カラー···パープル

