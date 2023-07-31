定番のお歳暮 アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm カーペット

アルパカ カーペット 絨毯 ラグ 150cm×120cm

88×60cm【パキスタン手織り絨毯】



2.5畳 バンブーカーペット バンブーラグ ダークブラウン 幾何学模様

アルパカ毛の特徴は、１本１本の細い毛の中に空洞を持つため断熱効果が抜群で、冬暖かく、夏涼しい快適な敷物になります。またアルパカ毛は保湿性と水をはじく性質を持っており、静電気が起きにくくホコリを寄せ付けません。

印度更紗 草木染 インテリアクロス テーブルクロス タペストリー 風呂敷



アルパカ カーペット 絨毯 ラグ 150cm×120cm

ペルーのお土産として９年前にいただきましたが、使用することなく保管をしていました。今後も使用することはないとおもいますので、出品いたします。

カーペット200x300cm ラグマット洗える 抗菌防臭 高級 #7

出品前に天日干しと状態の確認をしました。

224×135cm【パキスタン手織り絨毯】

裏生地に破れが数か所みられましたので、写真にてご確認ください。

ペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織り絨毯 ベニワレン トライバル 623031

写真：3～６枚目。

1397ダークブラウン ウッドカーペット 6畳江戸間 260×350cm 2分割



C タカ様専用、3ケース

＜サイズ＞

《三ツ星》 DT8402 タイルカーペット 【ブラック×ミックス】【48枚】

約150cm×約120cm

カーペット180*250cm 北欧 ラグ 洗える 抗菌防臭耐磨耗性 J#46



137×85cm【手織りペルシャ絨毯 カシュガイラグ】

状態は写真よりご判断いただき、NC/NRにてお願いします。

手織りペルシアギャッベ



170万ノット！輝く、多色織絨毯！本場イラン産100×150cm‐201221

❇︎この商品以外にも多数出品しているので、ぜひ商品ページをご覧ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

アルパカ カーペット 絨毯 ラグ 150cm×120cmアルパカ毛の特徴は、１本１本の細い毛の中に空洞を持つため断熱効果が抜群で、冬暖かく、夏涼しい快適な敷物になります。またアルパカ毛は保湿性と水をはじく性質を持っており、静電気が起きにくくホコリを寄せ付けません。ペルーのお土産として９年前にいただきましたが、使用することなく保管をしていました。今後も使用することはないとおもいますので、出品いたします。出品前に天日干しと状態の確認をしました。裏生地に破れが数か所みられましたので、写真にてご確認ください。写真：3～６枚目。＜サイズ＞約150cm×約120cm状態は写真よりご判断いただき、NC/NRにてお願いします。❇︎この商品以外にも多数出品しているので、ぜひ商品ページをご覧ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

80/120カーペット新品 機械織り ペルシャ絨毯 絵画絨毯 100x50 タペストリー 子猫ラグ カーペット 絨毯 じゅうたん フロアマット 140cm×200cm88×60cm【パキスタン手織り絨毯】2.5畳 バンブーカーペット バンブーラグ ダークブラウン 幾何学模様印度更紗 草木染 インテリアクロス テーブルクロス タペストリー 風呂敷アルパカ カーペット 絨毯 ラグ 150cm×120cmカーペット200x300cm ラグマット洗える 抗菌防臭 高級 #7224×135cm【パキスタン手織り絨毯】ペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織り絨毯 ベニワレン トライバル 623031