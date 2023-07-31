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定番のお歳暮 アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm カーペット

商品の説明

アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm
88×60cm【パキスタン手織り絨毯】

2.5畳　バンブーカーペット　バンブーラグ　ダークブラウン　幾何学模様
アルパカ毛の特徴は、１本１本の細い毛の中に空洞を持つため断熱効果が抜群で、冬暖かく、夏涼しい快適な敷物になります。またアルパカ毛は保湿性と水をはじく性質を持っており、静電気が起きにくくホコリを寄せ付けません。
印度更紗 草木染 インテリアクロス テーブルクロス タペストリー 風呂敷

アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm
ペルーのお土産として９年前にいただきましたが、使用することなく保管をしていました。今後も使用することはないとおもいますので、出品いたします。
カーペット200x300cm ラグマット洗える 抗菌防臭 高級 #7
出品前に天日干しと状態の確認をしました。
224×135cm【パキスタン手織り絨毯】
裏生地に破れが数か所みられましたので、写真にてご確認ください。
ペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織り絨毯 ベニワレン トライバル 623031
写真：3～６枚目。
1397ダークブラウン ウッドカーペット 6畳江戸間 260×350cm 2分割

C タカ様専用、3ケース
＜サイズ＞
《三ツ星》 DT8402 タイルカーペット 【ブラック×ミックス】【48枚】
約150cm×約120cm
カーペット180*250cm 北欧 ラグ 洗える 抗菌防臭耐磨耗性 J#46

137×85cm【手織りペルシャ絨毯 カシュガイラグ】
状態は写真よりご判断いただき、NC/NRにてお願いします。
手織りペルシアギャッベ

170万ノット！輝く、多色織絨毯！本場イラン産100×150cm‐201221
❇︎この商品以外にも多数出品しているので、ぜひ商品ページをご覧ください。

80/120カーペット

商品の情報

商品の状態未使用に近い

新品 機械織り ペルシャ絨毯 絵画絨毯 100x50 タペストリー 子猫

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88×60cm【パキスタン手織り絨毯】

2.5畳　バンブーカーペット　バンブーラグ　ダークブラウン　幾何学模様

印度更紗 草木染 インテリアクロス テーブルクロス タペストリー 風呂敷

アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm

カーペット200x300cm ラグマット洗える 抗菌防臭 高級 #7

224×135cm【パキスタン手織り絨毯】

ペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織り絨毯 ベニワレン トライバル 623031
アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cmアルパカ毛の特徴は、１本１本の細い毛の中に空洞を持つため断熱効果が抜群で、冬暖かく、夏涼しい快適な敷物になります。またアルパカ毛は保湿性と水をはじく性質を持っており、静電気が起きにくくホコリを寄せ付けません。ペルーのお土産として９年前にいただきましたが、使用することなく保管をしていました。今後も使用することはないとおもいますので、出品いたします。出品前に天日干しと状態の確認をしました。裏生地に破れが数か所みられましたので、写真にてご確認ください。写真：3～６枚目。＜サイズ＞約150cm×約120cm状態は写真よりご判断いただき、NC/NRにてお願いします。❇︎この商品以外にも多数出品しているので、ぜひ商品ページをご覧ください。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

定番のお歳暮 アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm カーペット

15分钟前

定番のお歳暮 アルパカ　カーペット　絨毯　ラグ　150cm×120cm カーペット

¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
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