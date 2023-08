春先取りの BiSH ピクセルTシャツ9枚コンプリートセット アイドル

2018年のBiSHピクセルTシャツのコンプリートセットです。

NON TIE-UP

Lie is beautiful

TO THE END

HIDE the BLUE 14 PAINT it BLACK

pUBLiC imAGE

THE GUERRILLA BISH

GIANT KILLERS

とシークレットの全9種類です。

サイズは全てLサイズです。

サイン色紙は付きません。

バラ売りは1枚5,000円で対応します。

アイナ・ジ・エンド

セントチヒロ・チッチ

モモコグミカンパニー

ハシヤスメ・アツコ

リンリン

アユニ・D

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

