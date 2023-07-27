【一部予約販売中】 ランクトン様　Apple iPad スマートキーボード　MX3L2J/A PC周辺機器

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商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★即購入大歓迎です★Apple iPad スマートキーボード MX3L2J/A定価:24800円iPadの対応モデル** iPad（第9世代）** iPad（第8世代）** iPad（第7世代）** iPad Pro（10.5インチ）** iPad Air（第3世代外箱に僅かにスレがあります。ご理解いただける方のみでお願いいたします。よろしくお願いいたします！#Apple#スマートキーボード#ipad#ipadair#mx3l2j/a

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