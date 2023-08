新品登場 BIG S.F.C POLO 新品未使用品 OLIVE ポロシャツ

S.F.C BIG POLO

【状態】新品未使用タグ付き

【カラー】OLIVE

【サイズ】XXXXL

着丈:約80cm

身幅:約82cm

肩幅:約66cm

袖丈:約24cm

ベーシックなポロシャツをSFCならではのサイジングにアレンジしたピッグシルエット半袖POLOシャツです。

ストライフ柄はS.F.CのLOGOである手書きストライプ採用しています。

素材には特殊多層構造による高度な吸水、遮乾性能をもつ高機能ジャージ素材を使用しています。

特殊メッシュ構造が通気性を高め、清涼感と快適な着心地を実現してます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド シーシー 商品の状態 新品、未使用

