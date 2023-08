2022新発 日本未発売 diamond supply co CHERRY WARM UP ジャージ

‼️日本未発売‼️

新品

勿論、diamond supply USA正規品です。

限定1着です

サイズ M

着丈 約 64cm (背中首下)

身幅 約 55cm(グレーライン下)

約 47cm(腰リブ下)

素人採寸ですので参考程度でお考え願います。

多少の誤差はあるかと思いますので、ご了承ください。

迅速に対応できるかたのみご購入お願い致します。

BALENCIAGAのトラックジャケットみたいな感じの着こなしがカッコいいと思います。

4、5枚目に参考写真を掲載しました。

注意

BALENCIAGAは写真のみで商品では有りません。

商品はdiamond supply co CHERRY WARM UP JACKETのみです。

お気をつけ下さい。

diamond supply co CHERRY WARM UP JACKETめちゃくちゃカッコいいです。

#diamond

#diamondsupply

#diamondsupplyco

#ダイアモンド

#skate

#skateboards

#スケボー

#スケートボード

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

