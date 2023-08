サイズ表記XL

サイズ表記XL身幅65着丈78人気のUSA製 mecca ナイロン メッシュ ハーフジップ ゲームシャツカラーは白 ホワイト系ほどよくゆるめのシルエットシンプルで合わせやすく、どんなスタイルのコーデにも使えます。しっかりとUSA製ですのでこの機会に是非いかがでしょうか?状態→全体的に状態良好です。ホッケーシャツ スターター ジャージ トレンドのアウトドアスタイル、adidas スウェット トレーナー パーカー コーデュロイパンツ Tシャツ ナイロン コーチジャケット キャップやNIKE スキニー ジョガー デニム パンツ スニーカーなどと合わせてのスポーツMIX スタイル などにもオススメです。90sなどビンテージ 古着MIXやストリート 個性派ファッション 個性的でオシャレが好きな方にもオススメです。ユニセックスで着用できると思います。女性がビッグシルエットやオーバーサイズで着ても可愛いと思います。念のため神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。

