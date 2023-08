【SALE／37%OFF】 オニツカタイガーメキシコ66 メンズ／レディース スニーカー 新品【39】 スニーカー

オニツカタイガー スニーカー Onitsuka Tiger メンズ レディース ユニセックスMEXICO 66 メキシコ66 White Blue ホワイト ブルー 【6】24.5cm

■ブランド:ONITSUKA TIGER,オニツカタイガー

■商品名:MEXICO 66 / メキシコ 66

■素材: 天然皮革,ゴム底(ラバー)

■原産国:インドネシア

■カラー:ホワイト/ブルー

■サイズ:【6】【39】24.5cm

■重量:片足(24.5cm) 約 251g

■状態:新品未使用 【タグ付き】

■商品特性:こちらの商品は天然皮革を使用しています。

⭕️即購入可!!

⚠️値下げ不可。

~商品説明~

MEXICO 66 は1961年のトレーニングシューズ「リンバーアップ」の特徴と、1966年にメキシコ大会に向けて開発されたオニツカタイガーストライプが初めて搭載されたモデルのひとつであるトレーニングシューズリンバーのデザインを掛け合わせて作られたシューズ。

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 新品、未使用

