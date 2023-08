ご覧いただきありがとうございます。

MacBook Pro 15-inch(2018)

断捨離でいろいろ整理しています。

(商品)

型番 SF313-51-A58U

(スペック)

CPU:Core i5 8250U(1.6GHz)

メモリ:8GB(オンボード)

SSD:256GB(1x 2280 PCIe Nvme)

ディスプレイ:13.3インチ / Full HD(1920x1080 LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載)

有線LAN:無

無線LAN:ac/a/b/g/n

USB: USB A 3.0x2 USB C

その他I/F: HDMI / microSD™ カードリーダー

その他:Bluetooth、タッチパッド、内蔵カメラ、日本語キーボード、指紋センサー

インストール OS:Windows10 Home 64bit(Windows11に変更可)

質量:約1.28kg(カタログ値)

付属品:ACアダプター

(その他)

外装面若干傷ありますが、キーボードなどは比較的きれいな方と思います(主観になってしまいますため、写真でご確認ください。)

キーボードのテカリもありません。

画面も目視ですが常時点灯箇所は見当たりませんでした。

オフィスソフトはありませんので、各自ご用意ください。

簡易クリーニング・リセットのうえ発送させていただきます。

ご検討のほどよろしくお願いします。

(検索用)

モバイルPC

在宅勤務

製品年式...2019

シリーズ...その他

画面サイズ...13~14.4インチ

CPU種類...Corei5

OS...Windows10

メモリ...8~15GB

SSD容量...256GB

商品の情報 ブランド エイサー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。断捨離でいろいろ整理しています。(商品)エイサー acer swift 3型番 SF313-51-A58U(スペック)CPU:Core i5 8250U(1.6GHz)メモリ:8GB(オンボード)SSD:256GB(1x 2280 PCIe Nvme)ディスプレイ:13.3インチ / Full HD(1920x1080 LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載)有線LAN:無無線LAN:ac/a/b/g/nUSB: USB A 3.0x2 USB C その他I/F: HDMI / microSD™ カードリーダーその他:Bluetooth、タッチパッド、内蔵カメラ、日本語キーボード、指紋センサーインストール OS:Windows10 Home 64bit(Windows11に変更可)質量:約1.28kg(カタログ値)付属品:ACアダプター(その他)外装面若干傷ありますが、キーボードなどは比較的きれいな方と思います(主観になってしまいますため、写真でご確認ください。)キーボードのテカリもありません。画面も目視ですが常時点灯箇所は見当たりませんでした。オフィスソフトはありませんので、各自ご用意ください。簡易クリーニング・リセットのうえ発送させていただきます。ご検討のほどよろしくお願いします。(検索用)モバイルPC在宅勤務製品年式...2019シリーズ...その他画面サイズ...13~14.4インチCPU種類...Corei5OS...Windows10メモリ...8~15GBSSD容量...256GB

